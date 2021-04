RC: Szárnyal a forint – 2021. 04. 30

Volatilis napon van túl az amerikai piac. A nyitás után még a pozitív tartományban tartózkodtak az indexek, de aztán hirtelen bezuhantak. A nap végére azonban újra a jó hangulat uralkodott a piacokon, így szépen zártak a nagy amerikai indexek. A Dow 0,64%-ot emelkedett és 34 057 ponton zárt, míg az S&P 500 0,61 %-ot erősödött és 4 211 ponton fejezte be a napot. Most a Nasdaq teljesített a leggyengébben, de így is 0,43 %-ot tudott emelkedni és végül éppen 14 000 pont alatt zárt. A futures nem mutat pozitív képet. A Dow 0,29%, az S&P 500 0,39%, a Nasdaq 0,54% mínuszban van.