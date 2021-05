RC: MOL: lefelé fordult az árfolyam – 2021. 05. 03

Pénteken jön az áprilisi foglalkoztatási jelentés, ami azt mutathatja, hogy a gazdaság 1 millió új munkahelyet adott hozzá a hónapban. Ha azonban egy sokkal erősebb adat érkezne, az a befektetőket is elgondolkodtatná, hogy a Fed meddig tartja magát a jelenlegi politikájához. A héten tucatnyi negyedéves jelentés várható, köztük a General Motors, a Pfizer, a Draftkings és a Beyond Meat is. Sokan kíváncsiak, hogy a befektetők idén tartják-e magukat a májusi eladási hullámhoz, amit Amerikában „sell in May”-ként tartanak számon. A Credit Suisse stratégái azonban még jobban bullish hangulatot jósolnak és 4600 pontra emelték az S&P 500-as célkitűzésüket.