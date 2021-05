RC: Felpattant a BUX árfolyama – 2021. 05. 05

A T-Mobile US a vártnál erősebb nyereségről számolt be az első negyedévre vonatkozóan, és emelte a 2021-re vonatkozó iránymutatását is. A nyereség 933 millió dollárt, vagyis részvényenként 74 centet ért el az első negyedévben, a tavalyi 951 millió dollár, vagyis részvényenként 1,10 dollárhoz képest. Az elemzők részvényenként 54 centet vártak. A bevétel elérte a 19,76 milliárd dollárt, ami óriási 78%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos időszakban teljesített 11,11 milliárd dollárhoz képest. Az elemzői konszenzus 18,73 milliárd dollárt volt.