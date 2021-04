RC: Felpattant a BUX – 2021. 04. 29

Kedden elindult, tegnap folytatódott a forint erősödése, amit valószínűleg továbbra is az MNB kamatdöntése, és az azt követő tájékoztatás hajt. Jelen pillanatban valószínű, hogy akár a 360-as szint is elérhető az euróval szemben, de ott két fontos támasz is húzódik, így annak áttörése már sokkal kérdésesebb. Az euróval szemben 361,87-en, a dollárral szemben 298,59-en áll a jegyzés.