RC: Baljós jelek a Richter árfolyamában – 2021. 05. 04

Az utóbbi napokban a legnagyobb bankpapír vált a BÉT legstabilabb blue chipjévé, köszönhetően annak, hogy a jelenlegi pesszimista időszakban is képes szinten maradni az árfolyam, sőt, minimálisan emelkedni is, amit jól mutat a tegnapi 0,3%-os változás is, ami 13505 forintos záróárat jelentett. A következő napokban a 13600 forintos szint lehet a középpontban, áttörése esetén a további emelkedés sem tűnik valószerűtlennek.