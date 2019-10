Rangos szakmai elismerésekkel jutalmazták a SPAR-t

Az áruházlánc kereskedelmi és marketingmunkáját idén ősszel több fontos szakmai díjjal ismerték el. Az egyik legjelentősebb reklámfilm-fesztivál ezüstszobra, a Magyar Termék védjegyhasználók döntése alapján adományozott ezüstérem és „Az Év Kereskedője” verseny dobogós helyezései mellett két üzlete kategóriagyőztes lett a SuperStore minősítésen. A vállalat átvehette a legjobb standnak járó elismerést is az országos élelmiszeripari vásáron, és az élelmiszer-hulladékot csökkentő programját szintén példaértékűnek találták.

„A SPAR Magyarország alapítása óta arra törekszik, hogy a legjobb vásárlói élményt biztosítsa az üzleteibe betérőknek. A minőségi kereskedelem és szolgáltatások kínálata az alap, amelyre vállalatunk tevékenysége épül. Vásárlóink pozitív visszajelzései mellett az idén ősszel kapott nívós szakmai elismerések is igazolják: jó úton járunk a vásárlóközösséggel történő párbeszédben és a színvonalas kiszolgálásukban. A SPAR a jövőben is folytatja fejlesztéseit és beruházásait, amelyeket a vevői elégedettség mellett remélhetőleg újabb díjakkal is elismernek” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Cannes-i ezüst a SPAR enjoy. reklámfilmnek

A két évvel korábbi nemzetközi siker után 2019-ben is ezüstszoborral jutalmazták a vállalatot: Ezüst Delfin-díjat nyert a SPAR enjoy. márka tévéreklámja az idei Cannes-i Corporate Media & TV Awards verseny „Marketing Communication – B2C” kategóriájában. A rangos elismerést minden évben a világ legkiválóbb vállalati filmjeinek, online média és televíziós dokumentumfilmjeinek ítélik oda. A formabontó animációkat tartalmazó kisfilm arra hívja fel a vásárlók figyelmét, hogy sok időt spórolhatnak azzal, ha a SPAR enjoy. késztermék-finomságait választják. A díjnyertes alkotás a vállalat marketingosztálya, a Greenroom Reklámügynökség és az I’m Film közös munkáját dicséri.

Dobogós helyezések „Az Év Kereskedője” versenyen

Az áruházláncot 2019-ben is több fontos kereskedelem- és marketingszakmai díjjal jutalmazták. A SPAR díjat nyert többek között a „Az Év Kereskedője” versenyen. A Mastercard támogatásával szervezett megmérettetésen negyedik éve honorálják Magyarország leginnovatívabb kereskedőit. A szervezők célja, hogy elismerjék a legjobb megoldásokat, valamint ösztönzésül szolgáljanak az üzletek és szolgáltatók számára, elősegítve a hazai piac minél gyorsabb fejlődését. A SPAR Magyarország a szakmai fórumon „Az Év Kereskedője” kategóriában harmadik, „A legjobb in-store ügyfélélmény” kategóriában pedig a második helyezést érte el.

A SPAR a Magyar Termékekért Kereskedelmi Nívódíjért kiírt versenyen szoros küzdelemben, 170 gyártócég szavazatai alapján ezüstérmes lett, a hazai árukat előtérbe helyező aktivitásával pedig egy különdíjat is kiérdemelt. A Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Trade Magazin idén második alkalommal hirdette meg a versenyét, amelyen azokat a kereskedelmi társaságokat díjazták, akik a Magyar Termék védjegyhasználók és a szakmai zsűri véleménye szerint a legtöbbet tették a hazai termékek értékesítéséért és népszerűsítéséért. Az értékelésnél számított a Magyar Termék védjegyes termékek forgalma az adott üzletláncban, a védjegyes áruk megjelenésére kínált felületekkel, lehetőségekkel való elégedettség, a kereskedelmi cégnél a védjegyes termékekkel kapcsolatos promóciók sikeressége, valamint az üzletlánc bemutatkozójának értékelése.

Legjobb kiállító a SPAR

A 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron a SPAR a helyszíni kitelepülésével elnyerte a legjobb kiállítási koncepció díját. Az üzletlánc standján a SPAR enjoy. márka késztermék-kínálatába nyerhettek betekintést az érdeklődők, valamint megismerhették a SPAR Életmód program legjobb termékeit és az idén 15 éves Regnum Húsüzem néhány finomságát is.

Közösen az élelmiszer-pazarlás ellen

A vállalat élelmiszerhulladék-csökkentő programjával az OMÉK Élelmiszer-pazarlás Megelőzéséért Díj élelmiszer-kereskedelem kategória második helyezettjének járó díszoklevelet érdemelte ki. Az elismeréssel azokat a hatékony és példamutató vállalati gyakorlatokat díjazták, amelyek úgy képesek eredményesen csökkenteni a működés során keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét, hogy közben szinten tudták tartani termelési hatékonyságukat, gazdálkodási mutatóikat.

Kitüntetett áruházak

A Trade Magazin SuperStore minősítésén olyan áruházak indultak eséllyel, ahol az értékesítési koncepciónak leginkább megfelelő a dizájn, a célcsoport igényeivel harmonizál a külső és belső bolti megjelenés, az árubemutatás, a személyzet, a kiszolgálás, és mindez visszaköszön a kommunikációban is. A verseny újabb sikereket hozott a cég számára: a miskolci INTERSPAR és a budapesti, Batthyány téri szupermarket három díjat is kiérdemelt. A tavaly teljes körűen átalakított miskolci áruház a hipermarket kategóriában első helyezést ért el, míg a szupermarketek között a szintén nemrég modernizált, Batthyány téri Vásárcsarnokban lévő SPAR üzlet végzett az élen. Utóbbi budapesti áruház – a legmagasabb pontszámot elérő pályázóként – a kitüntető Store of the Year Hungary 2019 címet is kiérdemelte a versenyen.