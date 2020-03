Rangos szakmai elismerésben részesült a 20 éves Skandináv lottó Szuperkoncert

A közönség után a szakmát is meghódította a Szerencsejáték Zrt. 2019-es Szuperkoncertje, amely elnyerte az UNICEO (Nemzetközi Szövetség a vállalati rendezvényekért felelős döntéshozók számára) Live Communication díját. A Skandináv lottó 20. születésnapja alkalmából a nemzeti lottótársaság és a Lounge Group által tavaly ősszel közösen megrendezett nagy sikerű koncertet a „Vállalati stratégiát támogató legjobb élő kommunikációs rendezvény” kategóriában díjazták.

Az UNICEO Live Communication díjának célja, hogy nemzetközi szinten elismerje a szövetség tagjaihoz köthető vállalatok, szakmai szervezetek stratégiájába illeszkedő, kiemelkedő „élő kommunikációs” megoldásait. A nemzetközi szövetség megítélése szerint 2019-ben a Szerencsejáték Zrt. Szuperkoncert elnevezésű eseménye az elmúlt közel egy évtized legnagyobb magyarországi koncertjének számító rendezvényének bizonyult.

szeptember 28-án a budapesti Hősök terén megrendezésre kerülő ingyenes eseményt a Skandináv lottó 20. születésnapja alkalmából folytatott egy hónapos kampánya zárásaként rendezte meg a nemzeti lottótársaság.





A kampány fő elemeként megvalósuló rendezvény számai magukért beszélnek: az előzenekar Wellhello és a sztárfellépő Bryan Adams produkciója a helyszínen több mint 70 ezer embernek nyújtott magas szintű szórakozást. A szervezők által megrendelt utókutatás alapján a magyar lakosság 55%-a hallott a koncertről, és a résztvevők több mint 90%-a minősítette kiválónak, illetve jónak a szervezést.

A nemzeti lottótársaság a rendezvénnyel, illetve az ehhez kapcsolódóan megvalósult integrált országos kampánnyal növelte a Skandináv lottó és Szuperkoncert márkák ismertéségét és eredményesen hozzájárult a tavalyi üzleti célok teljesüléséhez. Társadalmi felelősségvállalási programjaival összhangban a Szerencsejáték Zrt. a szervezés során figyelmet fordított a fogyatékossággal élő személyekre is, így az előző évhez képest háromszor nagyobb mozgássérült lelátót épített, valamint alkalmi értékesítési pontokon biztosított lehetőséget a fogyatékossággal élő karitatív sorsjegyárusító munkatársaknak.

Az UNICEO Live Communication díjat a Szuperkoncert projektmenedzsere, Ottné Székely Judit sorsolás és rendezvénymenedzsment osztályvezetője vette át múlt pénteken az UNICEO budapesti vezetői fórumán.

A Szuperkoncert 2019 esemény nemzetközi szinten is nagy eredményeket hozott a vállalatnak, hiszen az UNICEO mellett az Eventex zsűrije is méltónak találta a rendezvényt a shortlistre, így az a „Márkaélmény, szabadidő”, illetve az „Ügyfél elköteleződést segítő rendezvény” kategóriában is döntős. A világverseny fináléja március 26-án lesz, ahonnan könnyen lehet, hogy a vállalat újabb rangos díjjal tér haza.

Az UNICEO (United Networks of International Corporate Events Organizers; Nemzetközi Szövetség a vállalati rendezvényekért felelős döntéshozók számára) olyan nemzetközi nonprofit szövetség, amelynek célja globális szinten összehozni a piacvezető vállalatok rendezvényeinek tervezéséért és szervezéséért felelős legfőbb döntéshozóit. A szervezet globális hálózatként lehetővé teszi tagjai számára szakmai tapasztalataik megosztását, ezáltal a kollektív tudás adta előnyök kiaknázását, annak érdekében, hogy azt rendezvényeik szervezése során is kamatoztatva sikeresebben alkalmazkodhassanak a változó üzleti környezethez. Az UNICEO mindemellett ahhoz is platformként szolgál, hogy a tagok visszajelzéseket kaphassanak a szakmájukkal és azok trendjeivel kapcsolatos tapasztalatokról, illetve a jelenlegi és jövőbeli kihívásokról.