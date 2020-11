Raiffeisen: idén 6,5 százalékkal eshet vissza a magyar gazdaság

A Raiffeisen elemzői a korábbi 5 százalékról 6,5 százalékra rontották a magyar gazdaság idei visszaesésére vonatkozó előrejelzésüket a koronavírus-járvány második hullámának hatása miatt – mondta Török Zoltán a bank vezető elemzője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.

Hozzátette, hogy bár jövőre már 4 százalékos emelkedéssel számolnak, a magyar gazdaság csak 2022-re áll majd vissza a koronavírus okozta válság előtti szintre.



Török Zoltán szerint a Magyar Nemzeti Bank számára most az alacsony kamat fontosabb, mint a forint stabilitása, mindez pedig azt jelenti, hogy a következő időszakban a forint akár tovább is gyengülhet.A vezető elemző kedvezőnek értékelte a koronavírus-járvány első hullámában a kormány által hozott korlátozó és gazdaságvédelmi intézkedéseket. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a járvány mostani, második hullámában is “égető szükség van” egy jelentős gazdaságvédelmi akciótervre. Úgy vélte, hogy a gazdaságpolitika a jövedelem-kiesést egyelőre nem orvosolja, pedig fontos lenne az elhúzódó recesszió miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások, főként kisvállalkozások és magánszemélyek direkt támogatása.Kiemelte, hogy a koronavírus elleni vakcina megjelenéséig, amely jövő év második felében várható, a járvány “rá fogja nyomni a bélyegét” a gazdaságra.Pálffy Gergely, a Raiffeisen Bank elemzője elmondta, hogy az euróövezetben a gazdasági visszaesés 6 és 10 százalék között mozoghat az idén. A Magyarország számára meghatározó, német gazdaság csökkenése vélhetően 6 százalék körül alakul, Olaszországban azonban a 10 százalékot is elérheti.Török Zoltán kérdésre elmondta, a pénzpiacok Joe Biden, demokrata párti elnökjelölt győzelmében bíznak, ezt támasztja alá, hogy annak a hírére, hogy Biden lehet a következő elnök, gyengült a dollár, míg például a forint erősödött.Biden győzelmével az amerikai – magyar politikai viszonyok átalakulhatnak, a gazdasági kapcsolatokat azonban nem veszélyeztetné egy esetleges elnökváltás – tette hozzá a Raiffeisen vezető elemzője.(MTI)