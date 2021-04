Raiffeisen: 5 százalék lehet idén a gazdasági növekedés

Az idei első negyedévben a gazdaság teljesítménye még negatív lehet, de április-júniusban már kétszámjegyű GDP-bővülés következhet be, éves szinten pedig 5 százalékos növekedés várható Magyarországon – ismertette Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője a pénzintézet legfrissebb előrejelzését online sajtótájékoztatón szerdán Budapesten.

Az elemző szerint a keleti vakcináknak is köszönhetően a második negyedévben már szinte teljes nyitással lehet számolni. A vírus új mutánsainak megjelenése ugyanakkor veszélyeztetheti a forgatókönyvet – jelezte.

Jövőre tovább gyorsulhat a növekedés, mivel a turizmus kilábalási folyamata elhúzódhat, továbbá az európai uniós alapok gyors ütemű felhasználása is fűteni fogja a gazdaságot – mutatott rá Török Zoltán.

Az államháztartási hiány magas marad, idén várhatóan 8 százalék közelében alakul, jövőre pedig 5 százalék felett lehet – közölte az elemző utalva arra, hogy 2022-ben választási év lesz. Az államadósság GDP-arányos mutatója ugyanakkor a jelenlegi 80 százalék körüli szinten tetőzhet, utána pedig a kedvező gazdasági adatoknak köszönhetően újra csökkenő pályára állhat – tette hozzá.

Török Zoltán megjegyezte, hogy a hiányszint és az államadósság megemelkedése miatt semmiféle retorzió nem várható a hitelminősítőktől vagy az Európai Uniótól, a járvány körülményei között “ez egy teljesen elfogadott gazdaságpolitikai irányzat”.

A gazdaságot a költekező fiskális politika mellett a növekedéspárti monetáris politika is támogatja – húzta alá a közgazdász utalva arra, hogy az infláció ugyan emelkedik, de egyelőre nem veszélyezteti a Magyar Nemzeti Bank ösztönző hozzáállását.



Az infláció a pénzintézet előrejelzése szerint április-májusban 5 százalék közelébe emelkedik, az év egészében pedig 4,1 százalék, jövőre pedig 3,4 százalék lehet. A Raiffeisen elemzője azzal számol, hogy nem lesz szükség a kamatszint megemelésére, ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy a piac Magyarországon és több másik régiós országban beárazta már a kamatemelést.A forint pályájáról beszélve Török Zoltán elmondta, hogy a járvány első szakaszában beárazódott félelmek ki fognak kerülni a képből, az euró árfolyama pedig egyre kisebb kilengéseket követően év végére 350 forint körül alakulhat.(MTI)