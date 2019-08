RÃ¡gyÃºr a Media Markt, Euronics mÃ¡sodik

24 Media Markt társaság összeborul. A Media Markt a tescos áruházakkal nagyon elhúz, közelébe sem ér az Extreme Digital – eMAG kettős. És ott van még közöttük az Euronics, akik úgy egyébként csendben második a műszaki piacon.

Még 2019 májusában született meg a döntés, mely alapján átszervezik a Media Markt áruházak irányítását és októbertől új felállásban rúgják a bőrt. Ebből a vásárló keveset fog látni, de ha számlát kap, nyugtát vesz a kezébe, forgatja majd a jótállási jegyet, vagy éppen beír a vásárlók könyvébe és valaha megnézte, kitől is kapta, kinek a panaszkönyvébe írt bele, akkor most láthatja a változást. Akkor is láthat persze valamit, ha az áruházakban elhelyezett hivatalos kiírásokat mustrálja, például a kihez fordulhat panaszával a vásárló kezdetű lajstromokat.

A változások lényege, hogy a Media Markt áruházait, van belőlük 32 és a webáruház, pontosan 24 darab kft viszi jelenleg, beolvadnak a Media Markt Saturn Holding Kft-be.

A régi áruházak zömét áruházanként egy-egy kft kezelgeti ma még, 21 társaság van belőlük (akik 22 áruházat visznek, 20 kft egyet, egy kft pedig kettőt), ügyvezetőstől, meg mindennel együtt, ami egy kft-hez kell.

A 22. kft a MM Reatil Cooperation, amelyik a nemrégiben némi polctologatással kialakított tescos áruházakat fogja össze (tescos áruháza 10 darab van a MM láncban, közülük kettő már régebbről, nyolc pedig a friss, ezévi szerzemény). A 23. a kft-k sorában az MS E-Commerce, amely a Media Markt webáruházát szervezi.

A tulajdonos a 24. kft, aki összefogta az előbbieket, a már említett Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.

A beolvadás hivatalos dátuma szeptember 30, a MM társaságok üzleti évének fordulónapja.

Az önálló áruházi kft-k beolvadása annyit fog jelenteni sok-sok szervezési, irányítási kérdés egyszerűsítése mellett, hogy az MM áruházak éves beszámolóit már nem kell külön bogarászni, ha valaki kíváncsi az eredményekre, hanem egy kattintásorral elérhetők lesznek. Ennek ugyanakkor lesz egy, a kíváncsiskodók számára fájó területe, mégpedig az, hogy a Media Markt webáruházának eddig önállóan megleshető eredménye valószínűleg eltűnik nyilvánosság elől. A webáruházak amúgy is titkolják eredményeiket, hát most eggyel többen lesznek ebben a sorban.

A műszaki cikk piac felfordulása folytatódik: a Media Markt még nagyobb előnnyel marad piacvezető, az E-Digital és az eMAG csak pisloghat, és ott van még az Euronics

A műszaki piac legnagyobbjai tehát éppen egybekelnek. De hát lesz is felfordulás, nem is kicsi.

A Media Markt feltehetően tovább növelheti forgalmát, szerény becslés szerint is – kiindulva abból, hogy áruházainak száma harmadával megugrott, 24-ről 32-re – legalább 35-40 milliárd forinttal. A Tesconál ez az üzletág lenullázódik, de hát szép számmal fordulnak meg arrafelé a vásárlók, akik most egy szakáruházat találnak a hipermarketben, vagy már ki tudja micsodában, így jók a Media Markt esélyei.

És előreláthatóan hiába szerez irányítást az Extreme Digitalban az eMAG, együtt sem hoznak majd annyit, mint a jelenleg – számolgatásunk szerint – második Euronics. És az Euronicsnak is van webáruháza, de természetesen s is titkolja a miből mennyit. De összesenje van a hagyományos és a webáruházi forgalmáról, és feltehetően tovább fog növekedni ő is.

Az E-Digital-eMAG frigy részletei nem ismertek, de hát ott nem bővül a hálózat, pusztán összeállnak egy körre:

műszaki piac nagyjai 2017 2018 Media Markt 146 173 Euronics 66 80 Extreme Digital 43* 47** eMAG 26*** 32*** ők összesen 281 326 Elektronikus Beszámoló Portál, érték: milliárd forint, bruttóra átszámolva, bevétel: hagyományos, web és export együtt, legutóbbi beszámolók, fordulónapok: MM szeptember 30., ED 2017-ben október 1-től, előtte december 31., így 2017 közlésük alapján korrigált adat (*), 2018 becslés (**), Euronics: Vöröskő Kft fordulónapja: december 31., eMAG: 2019. március végéig Romániában bejegyzett, ezt követően magyar bejegyzéssel viszi webáruházát, **/: magyar forgalom becsült adata, ami nem volt része a magyar statisztikának

