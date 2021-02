Ráfeküdt a Ford a haszongépjárműi zöldítésére

Az 1903-ban Henry Ford által alapított amerikai multinacionális vállalat, a Ford nemrégiben megrendelt, az Egyesült Királyságban és Németországban végzett kutatása szerint a legtöbb vásárló előnyben részesítené az olyan online kereskedéseket, amelyek elektromos hajtású járművel szállítják ki az árut. A megkérdezett britek 58 százaléka és a németek 54 százaléka vélekedett így. A cég nem véletlenül készítette a tanulmányt, hiszen a Ford a személygépjárművek után a kishaszongépjárművek és a zászlóshajónak számító Transit esetében is a hibrid és elektromos irányba állt.

Ami talán még a fenti eredménynél is meglepőbb az az, hogy az Egyesült Királyságban a válaszadók 49 százaléka akár a megszokottnál is több időt lenne hajlandó várni a megrendelt termékekre, ha a házhoz szállítás egy, a jelenleg ismertebbeknél zöldebb megoldással történne; Németországban ez az arány 38 százalék volt. Így nem meglepő, hogy a Ford Transit hibrid meghajtással egyre nagyobb érdeklődésnek örvend. A kutatásból kiderült továbbá, hogy azt viszont már kevesebben vállalnák, hogy az energiatakarékosabb megoldással rendelkező szállításért magasabb díjat fizessenek, igaz, a britek 28 és a németek 21 százalékos eredménye még így is biztatónak nevezhető. Ugyanakkor, ahogyan korábbi cikkünkből is kiderült: az elektromos Ford E-Transit miatt nem fognak emelkedni az árak. További előnye, hogy a jelenlegi, dízelmotoros Transitéval azonos rakodóteret kínál, tervezett hatótávolsága pedig 350 km, ami biztosan elég a cégek áruszállításához, méghozzá bármilyen terhelés és időjárási viszonyok mellett.

Őrült iramban nő a házhozszállítás

A Ford felmérésén 1000 embert kérdeztek meg az Egyesült Királyságban és Németországban, hogy tisztább képet kapjanak arról, hogyan viszonyulnak a vásárlók az elektromobilitás kérdéséhez. A koronavírus-járvány korlátozásai miatt 2020 végén, amikor a felmérés eredményeit ismertették, úgy tűnt, hogy a legutóbbi Black Friday lesz az addigi legnagyobb volumenű online vásárlási akció világszerte, és ezzel együtt a házhoz szállítások száma is rekordot dönthet, amely azóta be is igazolódott.



Az egyik legismertebb magyar tulajdonú műszaki áruház szerint az első, vagyis a november 13-ai Black Friday a tavalyinál jelentősen nagyobb forgalmat generált: a magyar vásárlók 46 százalékkal több pénzt költöttek és 43 százalékkal több rendelést adtak le, mint 2019-ben. A vásárlók száma 16 százalékkal, a kosárérték pedig a harmadával volt magasabb, ami így 40 ezer forint körül alakult. A megrendelt árukat pedig, ahogy tavaly, úgy idén is ki is kell szállítani, mégpedig nem mindegy, milyen megoldással.

A cél az, hogy a Ford teljes modellpalettáján meghonosítsa az elektromos hajtást

Ha ismerjük a számot, amely szerint Európa útjain jelenleg több mint 32 millió áruszállító fut, egyáltalán nem meglepő, hogy a Ford már elkezdte bevezetni legnépszerűbb haszongépjárműveinek elektromos változatait, méghozzá egy több mint 11,5 milliárd dolláros befektetés eredményeként. A vállalat célja, hogy mihamarabb meghonosítsa az elektromos hajtást a teljes modellpalettáján.

Az eredmények bíztatóak, hiszen az európai márkakereskedésekben, így a Ford Petrányiban is, már kapható a Transit Custom Plug-In Hybrid, ami hatékonyan kombinálja a takarékos, 1,0 literes EcoBoost benzinmotor és a padló alá beépített akkumulátorcsomag előnyeit. Ez a fejlett rendszer akár 50 kilométeren át képes tisztán elektromos hajtással mozgatni a járművet, a teljes hatótávolság pedig 500 km. Ha a jármű alacsony emissziójú zóna határához érkezik, az innovatív geofencing technológia automatikusan átkapcsol akkumulátoros hajtásra, ezen felül pedig az üzemeltetők maguk is kijelölhetnek zónahatárokat, hogy megkíméljék a kipufogógáztól az iskolákat, a parkokat vagy akár saját cégük dolgozóit.