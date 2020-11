Profession.hu: a toborzási idő csökkenésére számítanak a cégek jövőre Magyarországon

A koronavírus-járvány jelentősen megváltoztatta az álláspiac dinamikáját: a keresleti piac kínálativá vált, ennek hatására Magyarországon a vállalatok többsége 2021-ben a toborzási idő csökkenésére számít – derül ki a Profession.hu online felméréséből.

Az MTI-nek kedden eljutatott közlemény szerint az online felmérést szeptemberben készítették 405 cég bevonásával.

A közlemény idézte Dencső Blankát, a Profession.hu piackutatási szakértőjét, aki elmondta, hogy a toborzási idő csökkenése valószínűleg a megnövekedett jelentkezésszámokkal függ össze, ám emiatt a cégeknek a kiválasztási folyamatok optimalizálására is megoldást kell találniuk.

A felmérésből kiderült, hogy a magyarországi cégek többsége jövőre inkább várakozással tekint, mint pesszimistán vagy optimistán. Ugyanakkor jelezték, a vállalatok közül többen gondolkodnak a toborzási csatornák, eszközök és folyamatok növelésében, mint azok csökkentésében.

Vannak olyan cégek is, melyek a munkaerőpiac átalakulásában a növekedés lehetőségét látták meg, ugyanis most a korábbiaknál több munkavállaló érhető el. Ezt támasztja alá, hogy a Profession.hu-n meghirdetett pozíciókra átlagosan 40 százalékkal többen jelentkeznek most, mint tavaly. Ennek következtében olyan nagy mennyiségű, minőségi jelöltekből válogathatnak a toborzók, amire rég nem volt példa.



A Profession.hu adatai szerint 2019-ben még egyértelműen optimista hangulat volt érzékelhető a cégeknél, a foglalkoztatást és a gazdasági helyzetüket tekintve is. Az idén jelentősen többen vannak, akik a jelenlegi helyzetben változatlanságot vizionálnak 2021-re, és bár saját helyzetüket inkább jobbnak, ám versenytársaikét rosszabbnak gondolják.Dencső Blanka a piac hangulatáról a közleményben megjegyezte, hogy a versenytársak helyzetének leértékelése azt mutatja, hogy a cégek jelenleg rosszabb gazdasági helyzetet érzékelnek, és növekedésre kevésbé számítanak. A 100 embernél többet foglalkoztató cégek többsége viszont optimistán tekint 2021-re.(MTI)