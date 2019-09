Prevost Hungária: visszatérő ügyfél a Renault Trucks háza táján

A Prevost Hungária Kft. 200 nyerges vontatóval igazi nagyvállalat a fuvarozók között. A flotta 140 T modellt számlál, melyek nagyobb része T520-as, ahogyan a most átadott 40 jármű is. Habár a Prevost Kft. életében nem újdonság, hogy Renault járműveket választanak, a francia gyártó számára nem borítékolható, hogy a tenderkiíráson minden évben ők lehessenek a befutók. „Beszerzéseink alkalmával kénytelenek vagyunk tendereztetni a gyártókat. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 2019-es flottafrissítés során a Renault Trucks tudta a legjobb feltételeket és a legkedvezőbb ajánlatot tenni számunkra” – mondta Szabó György, a fuvarozó cég ügyvezető igazgatója. A fuvarozásban különleges helyet foglal el a Prevost Hungária Kft. A vállalat air cargo tevékenységgel, azaz légi áruk földi szállításával foglalkozik, amely komoly időkorlátokkal és nagy elvárásokkal jár. Éppen ezért különösen fontos, hogy megbízható és kiszámítható járműveket állítsanak munkába.

Szabó György szerint a fuvareszköz nagyban befolyásolja a gépjárművezető kiszámíthatóságát is. Emiatt különösen fontos, hogy a sofőrök odafigyeljenek a járműveikre, ehhez pedig megbízható munkaerőre van szükség. A Prevost Kft. ebben élen jár a hazai piacon. – Elengedhetetlennek tartom a kollégákkal – a szakmára nem igazán jellemző – bensőséges kapcsolat kialakítását, amely kapcsolatot fenn is kell tartani – jegyezte meg az ügyvezető. Azt is elmondta, hogy ehhez különösen fontos a jármű imázsa, amelyben a Renault Trucks sokat fejlődött az utóbbi időben. „Járt néhány márka nálunk tesztelésen, túlzás nélkül állíthatom, a Renault dobogón van!”