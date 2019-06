Prémium kategóriába kerültek az AutoWallis részvényei

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában kereskednek keddtől az AutoWallis Nyrt. részvényeivel, kevesebb mint öt hónappal a cég új részvényeinek tőzsdei bevezetése után – közölte az AutoWallis a tőzsde honlapján.

A tőzsde autós vállalata tavasz óta szerepel a BUX és BUMIX indexekben, valamint az FTSE egyes indexeiben is.

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója a közleményben elmondta, hogy a tőzsde számára is fontos mérföldkő az AutoWallis kategóriaváltása. Egyre több tőkeerős magyar nagyvállalat választja a tőzsdét növekedési platformként, ami így egyre nagyobb mértékben hozzá tud járulni a magyar cégek regionális terjeszkedéséhez, versenyképességének növekedéséhez – tette hozzá.

A közlemény szerint Müllner Zsolt, a vállalat elnöke a BÉT-en rendezett ünnepélyes kereskedésindító csengetési ceremónián jelentős eredménynek nevezte, hogy az AutoWallis új részvényeinek februári bevezetését követően a társaság nem csak méretét tekintve tartozik a tőzsde vezető vállalatai közé, hanem most már a

kategóriát és indexeket tekintve is. A részvényeik mindössze két hónapon belül bekerültek a BUX és BUMIX indexekbe, és mostantól a prémium kategóriába is. Hozzátette: ezzel tőkepiaci terveik megvalósításának induló szakasza zárult le. A vállalat májusban meghirdetett stratégiájában azzal számol, hogy 2029-re a kelet-közép-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává válik.



A tájékoztatás szerint az AutoWallis robusztus növekedést tervez a BÉT-en: 2024-re a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint akvizíciók nélkül a tavalyi 65,5 milliárd forintos árbevételének több mint kétszeresére számít, így az 142 milliárd forint lehet, míg akvizíciókkal szinte megháromszorozza, 187 milliárd forinttal kalkulál. Mindez a pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt ennél is nagyobb ütemben növelheti: organikus növekedéssel az EBITDA közel a négyszeresére, 7,9 milliárd forintra, míg akvizíciókkal négy és félszeresére, 9,5 milliárd forintra ugorhat – írták. A társaság stabil eredménytermelő képessége megfelelő alapot jelent az osztalékfizetéshez, amit a vállalat akvizíciós és növekedési terveihez fognak igazítani. A vállalat közölte: a működési eredmény egy részének visszaforgatása mellett kötvénykibocsátásra, valamint tőkebevonásra is épít, amelyben az intézményi befektetőkre is számít.Az AutoWallis csoport a régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport tagjai közé tartozik a Wallis Automotive Europe, a Wallis Motor Pest, a Wallis Motor Duna, valamint a Wallis Autókölcsönző. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a MINI, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a Ssangyong, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car.(MTI)