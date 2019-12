PrÃ©mium italokkal Ã©s tÃ¶bbszÃ¡z tonna virslivel bÃºcsÃºznak a magyarok az Ã©vtizedtÅ‘l

Évről évre bőségesebb a szilveszteri asztal, egyre több prémium termékkel. Az Auchan tapasztalatai szerint nemcsak húsból, hanem borból és pezsgőből is szívesebben választjuk a magasabb minőséget. A korábbi évekhez hasonlóan ebben az időszakban értékesítik az éves virsli mennyiség több mint tíz százalékát, közel 500 tonnát és a lencse éves forgalmának felét.

Többen iszunk prémium borokat és pezsgőt

A magyar mellett francia és olasz bor-és pezsgőrégiókból származó alkoholos italokat választanak a legszívesebben az Auchan vásárlói az áruházlánc tapasztalatai szerint. A kereslet ezen belül is a prémium termékek iránt nő rohamosan. A magyarok ugyan még mindig az édes pezsgőket keresik elsősorban, de egyre nyitottabbak a hagyományos, palackban erjesztett champagne-okra is.

Az évnek ebben az időszakában előtérbe kerülnek a különleges borok és pezsgők, és a bólénak való, könnyedebb, gyümölcsösebb vörösborok, az alacsonyabb alkoholtartalmú, olasz asti-típusú italok és a tokaji aszú is népszerű ilyenkor. A nagy érdeklődésre felkészülve az Auchannál több mint 1000 fajta bort és közel kétszáz pezsgőt lehet kapni.

A borok díszdobozban, illetve borválogatásként is megvásárolhatók. A röviditalok kategóriájában a különböző whiskyk és keserűlikőrök kibővített választéka található decemberben a polcokon.

Az alkoholmentes pezsgők terén is szélesítette kínálatát az Auchan: az alkoholt nem fogyasztóknak és a gyerekeknek szilveszter előtt sajátmárkás alkoholmentes pezsgőket, több magasabb gyümölcstartalmú és licences terméket, valamint többféle ízben gyerekpezsgőket kínál.





Továbbra is a virsli és a lencse a legnagyobb kedvenc, a szárnyasok háttérbe szorulnak szilveszterkor

A minőségi virslik iránti kereslet továbbra is egyértelműen növekszik az Auchan szerint, míg 2018-ban közel 450 tonnát értékesítettek, addig idén a tavalyi számokat is felülmúlva 500 tonna virsli eladásával számol az áruház. A kosarakba legtöbbször koktélvirsli kerül, de a nagy kiszerelésű, egy kilogrammos bécsi virsli is közönségkedvenc a szilveszterre készülők körében. A becsült 500 tonnából 300 tonnát tesz ki e két terméktípus értékesítése.

Lencséből az éves értékesített mennyiség fele fogy az év utolsó napjaiban. Egyre népszerűbbek a hidegkonyhai termékek is, így a kaszinótojás, a tormás sonkatekercs és különböző ízvilágú majonézes saláták is.

Ahogyan az előző években is, szilveszterkor a sertés termékek jóval kelendőbbek a szárnyasoknál. Legtöbb a karajból és darált húsokból fogy ilyenkor.





A dekor is egyre nagyobb szerepet kap az óévbúcsúztatásban

December végén sokan keresik a különböző partikellékeket és dekorációkat, így számos terméket, például különböző méretű trombitákat, szerpentint, anyósnyelvet, konfettit és konfettiágyút, lufikat, girlandokat árul. A kiegészítők terén bővítette kínálatát az áruházlánc: különböző típusú kalapokat, hajpántokat is kínál a szezonra. A polcokon megtalálhatók az egyszerhasználatos papírtányérok, poharak, szalvéták is.

A tavalyi évekhez hasonlóan pirotechnikai eszközöket is bevásárolhatnak a durrogtatni vágyók: az Auchan 18 áruházánál – elsősorban a parkolókban – szerezhetők be a házi tűzijátékok december 31-ig.

Auchan Retail Magyarország:

Az Auchan Retail Magyarország 19 hipermarketet három szupermarketet, két superstore-t, 18 diszkont üzemanyag-töltőállomást és online áruházat üzemeltet, és közel 7 000 főt foglalkoztat. A vállalat jelentős gazdasági szereplővé vált az elmúlt 20 évben az eddigi, mintegy 200 milliárd forint értékű magyarországi beruházással. Az áruházlánc széles választékáról és diszkont árairól ismert. Az Auchan elkötelezett, hogy jobbá tegye vásárlói, munkatársai és partnerei életét, és hozzájáruljon a lakosság életminőségének javításához. 2018-ban a vállalat ötödik alkalommal nyerte el a Fogyatékosság-barát munkahely elismerést, a fogyatékkal élők integrációját segítő programját pedig 2017-ben a CSR Hungary Díjjal ismerték el. https://www.auchan.hu/