Pontosan 600 a lógos webáruházak száma

A súlyosan vétő webáruházak listáján pontosan 600 hibázó webáruház számlálható össze. Ennyi még nem volt a listán. Közülük 134 áruház nem javít, pedig kellene. Van webes próbavásárlás is. Hibacsúcs: szállítás, elállás, jótállás.

Az eddigi hibacsúcs 2019 április 2-án volt, akkor a számláló 580 súlyosan vétő webáruházat jelzett, tehát vagy a fogyasztóvédelmi ellenőrök, vagy a vétkező webáruházak húztak bele azóta. Egyébként a fogyasztóvédelmet irányító szaktárca, az ITM külön pénzt ad a webes próbavásárlásokra (másfél millió forintot, de ez forog persze), az ellenőrzés menetét pedig részletesen szabályozza utasításában, amit egy központi “labor”, tehát egy külön egység végez. A fülön csípett webáruházat pedig átadja az eljáró járási hivatalnak.

A büntetés – a súlyosan vétkező webáruház nyilvánosságra hozatala és a kifüggesztés – persze nem tart örökké, két évig kötelező feltüntetni őket a fogyasztóvédelem kormányzati honlapján. Az első jogerősen elmarasztalt webáruházakat 2017 márciusában rakták fel a listára, de akiknél lejárt a két év, azokat ki is húztak onnan 2019-ben. Őket már nem lehet keresni a listán, számolgatásunk szerint ezek száma 30 darab környékén jár.

2017 januárjától kötelező a fogyasztóvédelemnek a honlapján feltüntetnie a súlyosan vétő webáruházakat. Az erre vonatkozó (453/2016. számú) kormányrendelet alapján súlyos hiba egy webáruház tevékenységében, amikor például a szerződéskötést megelőzően nem tájékoztatja a vásárlót az előírt adatokról, vagy a vásárlás pontos feltételeiről. És nyilván súlyos vétség az is például, ha a vásárló a webáruház hibája miatt az őt megillető 14 napos elállási jogával nem tud élni. A tájékoztatási hiányosságok közé tartozik például (a teljesség igénye nélkül), ha egy webáruház elhallgatja a nevét, székhelyét, postai címét, telefonszámát, telefaxát, elektronikus levelezési címét, ahová a fogyasztó a panaszait címezheti, a teljesítés, így a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidő feltételeit, a panaszkezelés módját. De kötelező az elállási nyilatkozatminta feltüntetése is a webáruház honlapján, és tájékoztatást kell adni a kellékszavatosság és a termékszavatosság, vagy éppen a jótállás feltételeiről is.

Beletúrtunk a hibazsákba: a többség többször hibázik

A fogyasztóvédelem honlapján az elkövetett legsúlyosabb vétségekre rá lehet kérdezni. De azt is lehet firtatni, hogy a webáruház vajon pótolta-e a hiányosságokat és végrehajtotta-e az úgy egyébként kötelező erejű hatósági határozatot. A legszebb, hogy a 600 elmarasztalt webáruházból 134 ezt a mai napig még nem tette meg. Kérdés, hogy miért és mit tesz ezek után az ellenőrző hatóság, egyebek mellett azért is, mivel ha ismételten elkövet egy webáruház egy hibát, 200 ezer forintnál indul a büntetés.

Fogyasztóvédelmi bírságot egyébként 28 esetben szabtak ki.

A hibacsúcsot a szállítással, elállással és jótállással kapcsolatos problémák jelentik, ennek minősül, ha például a webáruház nem ad meg szállítási határidőt, vagy nem vagy nem megfelelő tájékoztatást ad az elállási jogról, szavatosságról, jótállásról. És ez a webkereskedelem egyik legérzékenyebb kérdésköre. Egy webáruháznál persze több hibát is feltárhat egy-egy ellenőrzés, így a hibaszámokat nem célszerű összeadni.

Elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatási hiányosságnak minősül, ha például a webáruház elérhetetlen vagy nem válaszol, vagy a vállalkozás neve vagy címe nincs feltüntetve a honlapon.

A fogyasztóvédelem újabban kiemeli a “csodát ígérő” termékekkel” kapcsolatos megtévesztést, nyilván nem véletlenül. Így például ha olyan termékek árusítása során követett el jogsértést a webáruház, amelyek rövid idő alatt jelentős javulást ígérnek (például fogyasztószerek, izomnövelők, gyors nyelvtanulást ígérő termékek), az ide tartozik.

A fogyasztóvédelem honlapján 2019-es vizsgálati jelentést, vagy összefoglalót nem találtunk (úgy egyébként több ellenőrző hatóság készít éves beszámolót, olyat, amit nyilvánosságra is hoz, ezekből is lehet okulni), 2018-ast kettőt leltünk, az elektronikus kereskedelemről viszont 2017-es tájékoztatás az utolsó). Így hát marad a táblázatunk:

szállítással, elállással, jótállással kapcsolatos hiba 583 elérhetőséggel kapcsolatos hiba 503 “csodát ígérő” termékekkel kapcsolatos hiba 40 megbírságolt webáruház 28 utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatot teljesítette 466 Forrás: ITM fogyasztóvédelem, 2019. június 26.

(blokkk.com)