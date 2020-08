Pompeo szerint az Irán elleni szankciók ügyében Európa az ajatollahok mellé állt

Az Irán elleni szankciók ügyében Európa az ajatollahok mellé állt – jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter pénteken a Fox televíziónak adott interjúban, miután az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) elutasították az Irán ellen újra bevezetendő szankciókra tett amerikai javaslatot.

Az amerikai diplomácia vezetője Franciaországot, az Egyesült Királyságot és Németországot vádolta meg azzal, hogy “felsorakoztak az ajatollahok mellett”, ahelyett, hogy szövetségesüket, az Egyesült Államokat támogatták volna a fegyverembargó meghosszabbításában és általában a szankciók újbóli bevezetésében.

“Barátaink Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban magánbeszélgetésben elmondták nekem, hogy nem kívánják az Irán elleni fegyverembargó feloldását, és aztán mégis úgy döntöttek, hogy az ajatollahok mellé állnak” – fogalmazott a televíziós interjúban Pompeo.

Az Irán elleni fegyverembargó érvényessége októberben jár le, és az Egyesült Államok azt akarta elérni, hogy az ENSZ BT meghosszabbítsa – sőt, határozatlan időre hosszabbítsa meg – az érvényét. Augusztus 14-én a tanács elvetette ezt a javaslatot. A BT állandó tagjaként vétóval rendelkező Oroszország és Kína eleve ellenezte a felvetést, a testület európai tagországai pedig tartózkodtak, s ezzel a javaslattal szemben foglaltak állást.

Szerdán Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Washington az ENSZ ellenében is meghosszabbítja az embargót, illetve újra bevezeti az ENSZ-szankciókat Iránnal szemben, azokat is, amelyeket a 2015-ben aláírt többhatalmi megállapodás értelmében már feloldottak.



Mike Pompeo külügyminiszter csütörtökön New Yorkba, az ENSZ-székházba utazott, és átadta az amerikai szándékokról szóló levelet az ENSZ BT tagjainak. London, Párizs és Berlin csütörtök este közölte: elutasítja az ENSZ-szankciók visszaállítását.Pompeo a Fox televíziónak adott interjújában jelezte: az Egyesült Államok felkészült arra, hogy megállítsa Oroszországot és Kínát az Irán-ellenes szankciók bármilyen jellegű megsértésében. A tárcavezető azonban nem fejtette ki, hogy az amerikai kormányzat mit ért ezen, és mit kíván tenni Moszkva és Peking ellenében.Péntek délután sajtóértekezletet tartott Brian Hook, az iráni ügyekért felelős külügyi különmegbízott is. Hook Pekinget, Londont és Párizst vádolta meg azzal, hogy “nem tesz eleget kötelezettségeinek”. Hozzáfűzte, hogy az ENSZ BT tagjai nem vették figyelembe a közel-keleti térség több országának, így az Öböl-államoknak a véleményét a szankciók ügyében. Amerikai álláspont szerint ugyanis az Öböl-államok tartanak Irántól.Hook leszögezte: “nincs szükségünk senki engedélyére” az intézkedések bevezetéséhez. Majd hozzátette: Irán megszegte a 2015-ben kötött atomalkuban vállalt kötelezettségeit, ezért érvényesek a megállapodás záradékában a kötelezettségszegés esetére rögzített megtorló intézkedések.Elemzők ezzel kapcsolatban rámutattak: az Egyesült Államok 2018-ban egyoldalúan kilépett abból a többhatalmi atomalkuból, amelynek záradékát most megpróbálja számon kérni Teherántól.(MTI)