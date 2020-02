Politico: Az Európai Bizottság elnöke nagy kockázatot vállal az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodással kapcsolatban

Nagy kockázatot vállal Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, ha beindítja az előzetesen Davosban bejelentett kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal- írta a Politico európai ügyekkel foglalkozó hírportál hétfőn megjelent véleménycikkében.

A cikk szerzője szerint egy, az Egyesült Államokkal történő “gyors megállapodás” – a kereskedelem, technológia és energiapolitika terén – enyhíthetné a feszültségeket az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi háborúban, aminek negatív hatásai már olyan európai kulcságazatokat érintettek mint a repülőgépipar, a bortermelés és acéltermelés. Továbbá, a megállapodásból következő “fegyverszünet” visszaadná a lendületet a Trump amerikai elnök által magas adó kivetésével fenyegetett német autóiparnak.

Azonban egy “gyorsan kivitelezett megállapodás” Von der Leyen számára rendkívül nagy kockázatot jelent hivatali ideje ilyen korai szakaszában.

Elemzők ezzel kapcsolatban korábban emlékeztettek arra, hogy a Trump-kormányzat és az Európai Unió közötti kereskedelmi vita egyik sarkalatos kérdése az, hogy az unió nem kívánja megnyitni piacát a nagyarányú amerikai agrárimport előtt. Phil Hogan az Európai Bizottság mezőgazdaságért felelős biztosa legutóbbi amerikai látogatása során leszögezte azt, hogy Európai Unió mezőgazdasági kérdésekről jelenleg nem akar szélesebb körű tárgyalásokat folytatni, de az agráriumra érvényes egészségügyi szabványok terén kész engedményekre annak érdekében, hogy – mint fogalmazott akkor – kijuthassanak a zsákutcából.

A vezető EU-tagországokban, legfőképpen Franciaországban – amely termelési volumene alapján egyértelműen az EU legnagyobb mezőgazdasági termelő országa – erős nemtetszést váltana ki az, ha az Egyesült Államok teret nyerne ebben a kérdésben.



Franciaország, Ausztria, és Hollandia eddig sikeresen tiltakozott az ellen, hogy az agrárszektor ne képezze az Egyesült Államokkal való kereskedelmi tárgyalások részét, viszont most egyértelműnek tűnik Trump elnök ragaszkodik ehhez a területhez is.A Politico szerint ezt a problémát az sem oldja meg, ha az Európai Bizottság jogszabályokhoz nem kötött kötelezettségeket vállal az Egyesült Államok egyes mezőgazdasági termékeire vonatkozó uniós akadályok csökkentése érdekében. Sajtóforrásaik szerint, az egyezség megkötésének kiemelt kérdése az lesz, hogy az EU nagymértékben megnyitja-e a piacát az Egyesült Államokból származó mezőgazdasági termékek előtt vagy nem. Az előbbi elkerülése azonban “komoly blöffölést” fog igényelni az unió részéről, mivel az amerikai vezetés nem fog megelégedni részengedményekkel.Sonny Perdue amerikai agrárminiszter is korábban világossá tette, hogy az Egyesült Államok olyan egyezség megkötésére törekszik, amely komoly valós értékkel bír, és csökkenteni az Egyesült Államok és az EU közötti mezőgazdasági kereskedelmi deficitet.A Politico forrásai szerint, az EU engedményt tehet a géntechnológiával módosított növények (GMO-k) forgalomba hozatalának engedélyeztetésre. Ehhez nem lenne szükség az EU jogszabályainak megváltoztatására, mivel Európában már létezik erre vonatkozó egy eljárás, azonban a Bizottság attól tartott eddig, hogy bizonyos GMO-k mint például a rizs vagy búza forgalmamba hozatala nagy kihívást jelentene ugyanezen EU-n belül megtermelt árucikkek számára.Több európai tagállam képviselője már hangot adott nemtetszésének miszerint az unió kiszolgáltatja termelőit, és veszélyes élelmiszerek forgalomba hozatalát engedélyezteti csak azért, hogy Trump elnököt “megbékélésre bírják”.A francia vezetés már korábban is figyelmeztette a Európai Bizottságot, hogy a tűzzel játszott, amikor lehetővé téve az Egyesült Államok számára, hogy mezőgazdasággal kapcsolatos kérdések a tárgyalóasztalra kerüljenek, mivel ezáltal megnyitja az utat olyan “veszélyes termékek” Európába áramlásához, mint például a GMO-k.(MTI)