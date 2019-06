Politico: az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos

Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos – tudatta a Politico című lapban hétfőn közzétett összeállításában az amerikai orvosegyetemek szövetsége.

A fizetett hirdetés formájában közzétett elemzésében a szövetség megállapította: 2032-re a szükségesnél 122 ezer orvossal kevesebb szolgálja majd a betegeket az országban. A hiány mind az általános orvosok, mind a szakorvosok körét érinti majd. Ennek következtében egyre nehezebb lesz megfelelő orvosi ellátáshoz jutni, elsősorban a vidéki és elzárt, kisebb településeken.

A tanulmány felhívta a figyelmet arra is, hogy már most is legalább 84 millió amerikai él olyan vidékeken, ahol nincs megfelelő számú és felkészültségű orvos.

A jelenlegi és a várható orvoshiánynak a szakemberek szerint több oka van. Az egyik a többi között az, hogy idősödik az orvostársadalom. Az amerikai orvosok egyharmada 65 éven felüli, és készül a visszavonulásra.

Fontos okként jelölik meg a jelentést készítők azt is, hogy az amerikai társadalom egyre sokszínűbb, vagyis gyarapszik a különböző népcsoportok lélekszáma. A világ olyan vidékeiről is érkeznek az észak-amerikai kontinensre, ahonnan az Egyesült Államokban alig ismert betegségeket “hoznak magukkal”.



Az elemzés nem tér ki a klímaváltozás miatt várható népvándorlásra. A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor már évekkel ezelőtt nyilvánosságra hozott egy elemzést, amelyben e tényezők várható egészségügyi következményeire hívta fel a figyelmet.Az orvosegyetemek szövetsége minden bizonnyal erre is célzott, amikor felemlítette, hogy eddig ismeretlen betegségek jelennek majd meg, a már ismert kórok pedig összetettebb kezelést, következésképpen magasabb fokú orvosi felkészültséget és szélesebb körű ellátást igényelnek majd.“E kihívások nagy kockázatot jelentenek országunk számára” – hangsúlyozták az összeállítás szerzői.Megállapítva, hogy jelenleg 154 akkreditált intézményben és több mint 400 kórházban és egészségügyi intézményben folyik orvosképzés az Egyesült Államokban, a szakemberek leszögezték: bővíteni kell mind az oktató kórházak számát, mind a kiképzendő orvosok és nővérek lélekszámát.(MTI)