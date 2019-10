PM: a Világbank versenyképességi rangsora igazolja, hogy Magyarország jó úton halad

A tavalyihoz képest egy helyezéssel előrébb lépett Magyarország, így az 52. helyen áll a Világbank Doing Business 2020 idei versenyképességi rangsorában, ami megerősíti, hogy a magyar gazdaságpolitika jó úton halad, a makrogazdasági stabilitás fenntartása mellett folyamatosan javulnak a gazdasági növekedés minőségi és versenyképességi feltételei – írta a Pénzügyminisztérium (PM) csütörtöki közleményében.

A Doing Business-felmérés az országokat üzleti környezetük minősége alapján rangsorolja, a PM szerint Magyarország előrelépése a kormány adócsökkentő politikájának és az adminisztrációs terhek jelentős mérséklésének köszönhető.

Kiemelték, hogy a felmérésben Magyarország pontszámának javulása mögött a Világbank által vizsgált szempontok alapján döntően két kormányzati intézkedés áll: a szociális hozzájárulási adó 2018. január elsejei csökkentése, valamint az áfa gyorsabb visszatérítése, amelyben jelentős szerepe van a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) is, ugyanis az adóhivatal folyamatosan bővülő elektronikus szolgáltatásai, illetve online rendszerei teszik lehetővé, hogy az érintettek hamarabb jutnak a pénzükhöz úgy, hogy közben az államkassza érdeke sem sérül.



A PM szerint a Doing Business felmérésének eredményei visszaigazolják, hogy a kormányzat üzleti környezetet javító intézkedései, az adóterhek csökkentése és az adóhatósági adminisztratív folyamatok egyszerűsítése és vállalkozásbarát módosítása kedvező hatást gyakorolnak a magyar vállalkozások versenyképességére.Felidézték, hogy a kormány idén is folytatta az adózási környezet javítását, hiszen július 1-jétől tovább csökkent a szociális hozzájárulási adó, és a tervek szerint 2021-re jelentősen mérséklődhet a vállalkozások adóadminisztrációs terhe is azáltal, hogy a NAV adóbevallás-tervezeteket fog készíteni a vállalkozások számára.A Nemzeti Versenyképességi Tanács által elfogadott Versenyképesebb Magyarországért Program több területen – adózás, vállalati környezet, munkaerőpiac – tartalmaz olyan átfogó intézkedési tervet, amelyek megvalósítása hozzájárul a versenyképesség további erősödéséhez, a vállalkozások működési környezetének javulásához. Ezen felül a kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a Családvédelmi Akcióterv végrehajtásával is tovább javítja a magyar gazdaság versenyképességét és a vállalkozások termelékenységét – olvasható a minisztérium közleményében.(MTI)