Pinceszinten az iparcikkes boltok

De nagyon. Az iparcikkes boltok egy része elbukhat 1.300-1.400 milliárd forintot 2020-ban, a várható éves bevétel kétharmadát. Ma számolva. Hiszen mindenki ennivalót és wc papírt vesz sokat, zoknit esetleg, játékot, karórát nem.

Nem is olyan régen még azt számolgattuk, Valentin napra mennyit költenek a családok. A szeretet maradt, sok-sok aggódással, rettegéssel, pánikrohamokkal körítve, de hát a koronavírus járvány mindent borított, az egész boltos világot is.

A koronavírus fejre állította, megemelte és mindent kirázott az iparcikkes boltok többségének a zsebéből

Több mint 80 ezer boltnak 15 órakor be kell zárnia. És többségükhöz emiatt is sokkal kevesebb vásárló tér be, de sokkal inkább azért, mivel a pénzüket elsősorban ennivalóra, tisztítószerekre, tisztálkodó szerekre, pelenkára, papírzsebkendőre, wc papírra, no meg a rezsire költik a családok.

A többség be is zárkózik, amennyire teheti, ez a boltokban is látszik. A nagy bespájzolási hullámok lefutottak, de hát nem tudni, lesznek-e újabbak. Még talán jó is, hogy igazi jelentőségét még fel sem fogta mindenki, amikor a kormány a hiteltartozások fizetésétől megmentette őket, hiszen például több százezer munkanélkülit is jeleztek előre. Vannak is már, de legalább a hitelüket nem kell törleszteniük. És amikor minden hiteles látja, hogy nem vonták le a pénzét, az azért megnyugtatja a bevásárlólistákat fabrikáló háziasszonyokat is.

A létfontosságú termékeket árusító boltoknak (élelmiszer, drogéria, gyógyszertár, benzinkút, gyógyászati segédeszköz, dohánybolt) csak látszatra rózsás az életük, több áru mozgatásához több ember, eszköz, túlóra, szállítás, takarítás és még sok egyéb kell, pénz is ezekhez, aki pedig nem hiszi, beállhat, hiszen keresik a munkaerőt. És egyszer a járvány is lefut, a spájzban pedig lesz még akkor is konzerv, liszt, egyebek. Majd kiderül a végén, mennyi, mert akkor kevesebbet járnak majd élelmiszerboltba.

És hát például a híradástechnikai, barkács, állateledel, vagy autóalkatrész boltokban némileg más a járványpiaci kép, hiszen a home office, a digitális tanrend, az elromló csap, villanyvezeték, vagy a blöki és a cicus azért még most is viszi a pénzt, de azért itt is van már némi visszafogottság a vásárlásokban.

Na és akkor mi van a többiekkel. Ruha, cipő, bútor, könyv, óra, ékszer, sportszer,játék, például.

A boltzáras boltok többségének brutális mértékben esik a forgalma

Nagyokat botladozik viszont az a boltos kör, amelyik most nem lét-, vagy alapvető fontosságú termékeket árul, bár nehéz vaskos határvonalakat húzni. Ez körülbelül 70 ezer boltot jelent.

Itt már kirajzolódott az elmúlt hetekben, hogy a boltos világban náluk lehet a legnagyobb forgalomkiesés, aminek értéke 1.300-1.400 milliárd forintra becsülhető. Náluk már február második felében, főleg a vége felé csökkenni kezdett a forgalom. A márciusi bevételek a legtöbb ilyen boltban a nulla és a 10% között mozognak. Van olyan, akihez be sem megy vásárló.

És a költségeik. Fizetik az árubeszerzést, a munkabért, ameddig van kinek, az üzlethelyiség bérleti díját esetleg egy plázában, euró alapon, és még lehetne sorolni. A semmi bevételből.

Minden piaci mozgás végső soron a járványhelyzettől függ, a vásárlók is ezt figyelik és ehhez igazítják életmódjukat és vásárlásaikat is. Csak lehetséges forgatókönyv a miénk, amikor azzal számolunk, hogy a második negyedévben lehet a legnagyobb a piaci visszaesés ebben a körben. Ha nem is romlik tovább a járványhelyzet, akkor sem egyik pillanatról a másikra ugrik meg a piac, tehát a harmadik negyedévben annyi várható, hogy mérséklődik a visszaesés a korábbi szokásos időszakhoz képest. Másként fordítva, a második negyedévhez képest a harmadik negyedévben akár emelkedhet is a forgalmuk.

És az év végi időszak sem lesz könnyű, hiszen a családok még a korábbi nagyobb élelmiszeres és napi kiadások nyűgét-baját könyvelgetik, munkát kell majd sokaknak keresniük és a magyar gazdaság kilábalása – amitől a boltos világ is függ – nem szakítható el a nemzetközi környezettől.

Tudható, hogy a piacon is könnyebb beleesni a gödörbe, mint kimászni onnan.

És ha most azzal számolunk, hogy nem zárják be teljesen ezt a boltos kört, mert ha igen, akkor sajnos könnyebb a számolgatás, de katasztrofális a boltosok sorsa. Hát ezt most kihagyjuk:

várható bevételkiesés mi várható 2020-ban náluk I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév éves összesen régi összesen 2019 542 645 655 790 2.087 forgalomvesztés várható aránya – 35-40% – 90-100% – 60-70% – 20-25% – 60-70% forgalomvesztés várható értéke – 200 – 600 -400 – 200 – 1.300-1.400 milliárd forint teljes kisker 2.628 3.042 3.166 3.427 12.263 KSH, érték: ezer milliárd forint

És hogy kik ők a régebbi piacuk alapján:

2019 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév éves összesen ruházat 144 176 170 216 706 lábbeli 47 64 63 76 249 bútor 50 53 60 68 226 lakástextília 21 21 25 31 99 lakásvilágítás 17 20 23 26 87 háztartási cikk 26 27 32 40 126 vasáru 34 45 54 50 182 könyv, újság, papíráru 31 31 39 46 147 használt cikk 7 9 8 10 34 óra, ékszer 9 11 10 15 44 sportszer, játék 34 46 44 63 188 egyéb iparcikk 127 142 129 147 545 összesen 542 645 655 790 2.087 KSH, érték: ezer milliárd forint

(blokkk.com)