Pilótaképző központ létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a norvégiai központú Pilot Flight Academy pilótaképző akadémia.

A megállapodás értelmében 15 millió eurós beruházással hoznak létre a hévízi repülőtéren egy nemzetközi pilótaképző központot, amely kiemelten a V4 országok diákjainak nyújt 2020-tól kétéves pilótaképző tanfolyamot. A szándéknyilatkozattal mindkét fél elköteleződését fejezte ki a projekt iránt. György László, a szaktárca gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az ünnepélyes aláíráson hangsúlyozta: ezzel olyan képzés jelenik meg a magyar piacon, amely a jövő hivatására készít fel, és nagy hozzáadott értéket képvisel. Az államtitkár elmondása szerint 7 ezer pilótára van igény az unióban, de ennek jelenleg a felét tudják csak lefedni pilótaképzéssel.



Frode Granlund, a Pilot Flight Academy vezetője azt hangsúlyozta, hogy jelenleg 350-en tanulnak a norvég akadémiájukon, ahol elektromos gépen és szimulátorban is oktatnak. A képzésre azért is szükség van, mert egyre több pilóta vonul nyugdíjba a légitársaságoktól. A cég ezekkel folyamatos kapcsolatban van. Az akadémián kereskedelmi (CPL) és légitársasági (ATPL) pilóta szakszolgálati engedélyt is szerezhetnek a résztvevők, a képző intézmény jelenleg öt légitársasággal folytat tárgyalást arról, hogy a végzett hallgatókat később alkalmazzák. A sajtótájékoztatón kiosztott háttéranyag szerint egy norvég kutatás kimutatta, hogy Magyarország kiváló helyszín a pilóták képzésére, mert kedvezőek a földrajzi adottságok, és nem túl zsúfolt a légtér. A hévízi központ a már működő sandefjordi mintájára jönne létre, ahol jelenleg mintegy 350 diákot képeznek ki évente. Magyarországon hatvan hallgatóval indítják el a képzést.(MTI)