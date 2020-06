Philips Hue élmények – Játsszunk a színekkel!

Amennyiben intelligens, otthoni világításra vágysz, szemezgess a Philips Hue termékei között. A Philips Hue egy méltán neves márka, hiszen olyan intelligens megoldásokat és lehetőségeket kínál az otthonunkba, amelyek maximálisan kiszolgálják az igényeinket. A Philips Hue nem csak arra ad lehetőséget, hogy korszerűsítsük az otthonunkat, de az energiatakarékosságot is szem előtt tartja és arra is lehetőséget ad, hogy a saját otthonunk a pihenés és a relaxáció színhelyévé váljon.



A Philips Hue egyszerűen telepíthető és vezérelhető. Mindössze egy Starter Kit indulókészletre, vagy egy külön megvásárolható Philips Hue Bridge-re van szükség. Emellett szükséged lesz még egy Philips Hue alkalmazásra, az okos eszközre, ami lehet egy telefon, vagy éppen egy tablet.

Philips Hue – a színek játéka

Forrás: Pinterest (Casa Vogue)

A Philips Hue összesen 16 millió szín elérését teszi lehetővé. A színek kavalkádja olyan lehetőségeket nyújt, amelynek csak a képzeletünk szabhat határt. Választhatunk egyféle színt, de ha a Philips Hue lehetőséget ad rá, miért ne öltöztethetnénk a szivárvány minden színébe a lakásunkat? Ehhez mindössze egy gombnyomásra van szükség, és olyan színekbe burkolózhat a lakásunk, amilyenbe éppen szeretnénk.

Forrás: Pinterest (Best Buy Canada)

Reggelente sokan ébrednek nyűgösen. A szobát elöntő fényáradattól szinte még a fejünk és a szemünk is lüktet. Nem kell ezeket a reggeli kellemetlenségeket átélnünk, ha a Philips Hue rendszere úgy ébreszt, olyan ütemben, ahogyan csak mi szeretnénk. A napfelkelte ritmusára is igazíthatod a reggeli ébresztést, merthogy a Philips Hue-val erre is van lehetőséged. Nem csak a szemünk, hanem az egész lényünk lassan, fokozatosan ébredhet, a fényerősség ritmusára és hatására.

Forrás: Pinterest (John Lewis)

Nem biztos, hogy jó az, ha a fürdőszoba is fényárban úszik. Hiába ébredtünk a Philips Hue egyik modern kori vívmányával, a fokozatos fényerősségű ébresztésre, ha a fürdőszobai fény fittyet hány az igényeinkre. A Philips Hue-val még a reggeli – és a nap további részében is – rutinjainkat is sokkal élvezetesebbé tehetjük, de ha éppen a fürdőszobában készülődünk és már a hűsítő, nappali fényre vágyunk, ezt is könnyűszerrel megtehetjük a Philips Hue segítségével, hiszen a White Ambiance erre is lehetőséget ad.

Philips Hue – és egy automatizált világ

Amikor elkészültünk, már megittuk a reggeli kávénkat és túl vagyunk a reggeli zuhanyon és a reggelin, akkor sem kell aggódnunk az otthoni fények miatt. A Philips Hue mozgásérzékelős rendszere azonnal kikapcsol, ahogy nem érzékel mozgást az adott térben. Ha éppen valamit a nappaliban felejtettünk, akkor pedig automatikusan felkapcsol, így még a kapcsolóval sem kell bajlódnunk.