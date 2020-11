P&G: A körkörös gazdaság megteremtése az egyetlen út

A körforgásos gazdaság irányába történő elmozdulás az elmúlt években az Európai Unió és a legtöbb nagyvállalat környezetvédelmi és gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb célkitűzésévé vált. A körkörös gazdasági rendszerek a lehető legtovább megőrzik a termékek hozzáadott értékét, és megszüntetik a hulladékkeletkezést. A Procter&Gamble évekkel ezelőtt felismerte ennek jelentőségét, és mára élen jár Európában a műanyag-újrahasznosítás körforgásos gazdasága terén.

Az ipari forradalom óta a gazdaságainkban a „kinyer–legyárt–fogyaszt–ártalmatlanít” növekedési minta alakult ki, amely egy lineáris modell, és azt feltételezi, hogy az erőforrások bőségesek, rendelkezésre állnak, könnyen beszerezhetők és olcsón ártalmatlaníthatók. Mára nyilvánvalóvá vált, hogy ez a minta veszélybe sodorja Európa és az egész Földünk életét[1]. A népesség és vele a nyersanyagok iránti igény növekedése miatt ugyanis egyre szűkösebbek az erőforrások, a nyersanyagok termelése, szállítása és felhasználása a környezetre is komoly hatással van, ezért a körkörös gazdaságra való törekvés az egyik legfontosabb tényezővé vált a fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése érdekében.

A P&G legfőbb célja, hogy pozitív hatást gyakoroljon a környezetre és a társadalomra a márkákon, az ellátási láncon és a munkavállalókon keresztül, értéket teremtve a vállalat és a fogyasztók számára. A vállalat a 2030-ig tartó évtizedben 50%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, és 100%-ban megújuló erőforrásokra alapuló villamosáramra áll át gyártóegységeiben. A természetre alapozó klímamegoldásokkal kiegyenlíthetővé válik a következő évtized vállalati működéséből fennmaradó üvegházhatású gázok kibocsátása.

Lépések a körkörös gazdaság felé vezető úton:

A P&G számos díjart nyert, egyedülálló Holy Grail intelligens csomagolási projektje átalakítja a csomagolás hulladékként való rendszerezését, és jelentős változásokat hoz a csomagolás, rendszerezés, válogatás, valamint a műanyag hulladékból kinyert újrafelhasználható műgyanta használatának területén.

A vállalat újrahasznosított PET műgyantát használ a hajápoló termékeik csomagolásához, az Ariel 200 millió flakonnyi szűz műanyagot tervez megspórolni az elkövetkező 5 évben Viridor vállalattal kötött új körkörös gazdasági együttműködésnek köszönhetően.





A P&G által létrehozott Alliance to End Plastic Waste az első világszintű kezdeményezés a műanyaghulladék globális csökkentésére. A vállalat alapító tagja a Loop Alliance kezdeményezésnek is, amelynek célja, hogy megváltoztassa a világon elterjedt egyszerhasználatos, eldobható csomagolások használatát, és csökkentse a műanyag hulladékot egy forradalmi körkörös vásárlási rendszer révén.

A cég évek óta együttműködik a TerraCycle hulladékfeldolgozó vállalattal, és már 2017-ben létrehozták az első, kereskedelemben kapható olyan fogyasztói flakont, amely teljesen újrahasznosított (90%) és tengerpartról származó (10%) műanyagból készült.

„Nincs más út, mint a körforgásos gazdaság megteremtése. A klímaváltozás most zajlik, most kell cselekednünk” – mondta David Taylor, a P&G elnök-vezérigazgatója. – Ha csökkentjük karbonlábnyomunkat és természetre alapozó klímamegoldásokba ruházunk be, egy évtized alatt karbonsemlegessé válunk, és segíthetünk megvédeni az érzékeny ökoszisztémákat és a közösségeket az egész világon.”

[1] Forrás: Úton a körkörös gazdaság felé: „zéró hulladék” program Európa számára – Az Európai Bizottság közleménye; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52014DC0398R(01)