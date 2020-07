Pert indít a Facebook az Európai Bizottság ellen

Pert indít a Facebook közösségi hálózati portál az uniós bíróságon az Európai Bizottság ellen.

Az informatikai óriásvállalat azért pereli be a brüsszeli testületet, mivel az, a cég ellen folyó versenyjogi vizsgálatok során, olyan információk és dokumentumokat kért be átvizsgálásra a vállalattól, amelyek a Facebook szerint “rendkívül érzékeny” adatokat tartalmaznak és nincsenek összefüggésben a vizsgálati folyamattal.

Tim Lamb, a vállalatot képviselő ügyvéd elmondta, hogy azért fordultak az uniós bírósághoz, mert a bizottság által bekért anyagok között az alkalmazottak egészségügyi és pénzügyi adatait tartalmazó dokumentumok is szerepelnek, amelyek teljesen “jelenetéktelenek” a vizsgálatok szempontjából.

“Együttműködünk az Európai Bizottsággal, több százezer dokumentumot a rendelkezésükre bocsátunk, de ami a privát adatokat tartalmazó anyagokat illetti, azok bekérésének jogosságát, az uniós bíróságnak meg kell vizsgálni” – jelentette ki.



Hírforrások szerint, a bizottság olyan keresőszavak alapján vizsgálódik, mint a “nagy kérdés”, “nem jó számunkra” vagy “bezárás” és bele kíván tekinteni minden olyan dokumentumba, amelyek ezeket a kifejezéseket tartalmazzák.A bizottság illetékes szóvivője elmondta, hogy a testület megvédi álláspontját a bíróság előtt és folytatja a két szóban forgó kivizsgálást, melyek közül az egyik a cég adatgyűjtéssel kapcsolatos gyakorlatát kifogásolja, míg a másik a Marketplace platform szolgáltatás piacra gyakorolt hatását ellenőrzi.(MTI)