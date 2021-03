Pénzügyeinket mobilról és otthonunk kényelméből is egyszerűen intézhetjük

Egyszerűen bankolhatunk a nap bármely időszakában személyes ügyintézés nélkül.

Ma már a legmodernebb információbiztonsági technikák használatával nyújtanak a bankok kényelmes és védett ügymeneteket, amiket otthonról, és a mobil alkalmazásoknak köszönhetően szinte bárhonnan lebonyolíthatunk. Korábban elképzelhetetlen gyorsasággal és pontossággal zajlanak a tranzakciók anélkül, hogy ehhez be kellene menni bármelyik bankfiókba. Az sem jelent már akadályt, ha nem a számítógép előtt ülünk, hiszen a SmartBank alkalmazás a legfontosabb szolgáltatásokat már mobilon is elérhetővé teszi.

Az OTPdirekt a nap minden órájában az ügyfelek rendelkezésére áll, akik a saját kezükbe vehetik a szolgáltatás segítségével a pénzügyeik intézését, mert nem kell alkalmazkodniuk például a nyitvatartási időhöz, hiszen amint alkalmas pillanatot találnak az ügyintézésre, rövid idő alatt le is bonyolíthatják azt. A színes szolgáltatási csomag gyakorlatilag teljes lefedettséget biztosít az ügyintézési skálán: az utalások kezelése, a számlatörténet nyomon követése, a mobilegyenleg feltöltése, igénylések, értékpapír ügyletek, a bankkártyánkkal kapcsolatos teendők, limitek kezelése, de a számlák befizetése is szerepel a még hosszan folytatódó listán. Amennyiben nem rendelkezünk még ezzel a kényelmes és praktikus eléréssel, könnyen igényelhetjük a videóbankon keresztül, illetve a bankfiókokban.

Az OTPdirekt belépésével kapcsolatos tudnivalók részletesen elolvashatóan a bank honlapján, ami segítségére válik azoknak, akik első alkalommal használják a felületet. A későbbiekben már rutinszerűen és könnyen tudjuk ezután a gyorstalpaló után használni a szolgáltatást. Mivel az OTP Bank számos védelmi intézkedéssel óvja az ügyfelei adatait, érdemes rászánnunk egy kis időt a tudnivalók megismerésére, egyúttal kiválasztani a három belépési mód közül a nekünk legszimpatikusabbat, amit aztán a későbbiekben használunk majd a bejelentkezéskor.

Ahhoz, hogy mindig naprakészek legyünk pénzügyeink tekintetében, ahogy már említettük, nem fontos állandó látogatóivá válni a legközelebbi bankfióknak, mivel az online elérhető szolgáltatások többsége mindössze néhány lépésben biztosítja számunkra ezt. OTP egyenleg lekérdezését így teheti meg minden ügyfél: telekód és a kártyaszám használatával, de persze további lehetőségek közül is választhatunk. Alkalmunk van követni a számlánkon zajló változásokat úgy is, hogy a kontroll funkciók segítségével értesítést kapunk róluk, de éppígy kaphatunk akár minden reggel egy üzenetet az előző napi záró egyenlegünkről.

Az internetbank használata mellet már lehetősége van az ügyfeleknek arra is, hogy mobiltelefonjukról a SmartBank segítségével kezeljék pénzügyeiket. A bank legfontosabb szolgáltatásai tabletről és telefonról is egyszerűen és hihetetlenül gyorsan intézhetőek. Akár belépés nélkül elérhetjük aktuális számlaegyenlegünket, azonnal felvehetjük a fonalat az összes számlánkat érintő pénzmozgás kapcsán, hiszen a számlatörténet funkció néhány képernyőérintéssel megmutatja a tranzakciókat, de ezenfelül átutalásainkat is bármikor és bárhonnan intézhetjük az alkalmazás segítségével. Az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás a netbankkal rendelkező ügyfelek számára elérhető. Hogy megkíméljük magunkat a sorban állás kellemetlenségeitől, érdemes igényelnünk ezeket a szolgáltatásokat, hiszen a csekkbefizetés így válik akár egész délutános programmá, mivel a QR-kód segítségével felgyorsulnak az ügymenetek, arról nem is beszélve, hogy intézhetjük ezeket útközben, de akár a kedvenc fotelünkben ülve is.