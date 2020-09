Pénz, bankkártya, biztonság

Rengeteget hallani manapság arról, hogy egyre inkább oda kell figyelni a digitális biztonságra. Mivel rengeteg személyes adatot tárolunk a számítógépeken, tableteken, illetve az okostelefonunk is, amit ráadásul nem ritka, hogy még fizetőeszközként is használunk, nem vehetjük félvállról a biztonság kérdését. Nézzük most meg a teljesség igénye nélkül, hogy az egyes fizetési lehetőségek esetén mire is kell egy kicsit odafigyelnünk.

Bankkártyás fizetés

Bankkártya használat esetén fontos odafigyelni arra, hogy amikor a kártyához tartozó PIN kódot beütjük a POS terminálon, vagy az ATM-en, akkor azt rajtunk kívül senki ne láthassa meg. Ha kell, akkor takarjuk el az egyik kezünkkel. A PIN kódot soha ne írjuk rá a kártyára és ne hordjuk magunknál a pénztárcánkban egy papírra felírva. A bankkártyánkat soha ne adjuk át másik személynek, azonban ha fizetés során mégis át kell adni, akkor arra mindenképpen ügyeljünk, hogy mindig lássuk a kártyánkat, ne kerüljön ki a látóterünkből. Ha el akarják vinni, esetleg a pult alá rakja a pénztáros, akkor szóljunk, hogy ehhez nem járultunk hozzá.

A használaton túl a bankkártyáinkat tárolás közben is megóvhatjuk az illetéktelen személyektől, mégpedig egy RFID (Radio Frequency IDentification) blokkoló pénztárca használatával. Az ilyen pénztárcák fedelébe egy hajlékony fém fólia kerül beépítésre, ami gátolja a tárcában tartott kártyák, – legyen az bankkártya vagy okmány – adatainak eltulajdonítását. Az ilyen típusú pénztárcákon egy RFID logó található.

Mi az az RFID?

Az RFID egy, az automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, ami rendkívül hasznos és szükséges is bankkártyával történő érintéses fizetés esetén. Ilyen technológiát alkalmaznak még a beléptető rendszerekben is. Az RFID blokkolók ez ellen védik a kártyáinkon és személyes iratainkon lévő adatok biztonságát.

Figyeljünk továbbá arra is, hogy a készpénzfelvétel vagy vásárlás során kapott bizonylatot mindig vegyük el.

Online bankkártyás fizetés

Az online vásárlás során a bankkártyás fizetés egy rendkívül egyszerű és kényelmes megoldás. Ahhoz azonban, hogy ez biztonságos is legyen szintén be kell tartani néhány alapvető szabályt. Az egyik legfontosabb, hogy a PIN kódot, illetve az internetes biztonsági kódot soha ne adjuk meg senkinek! A bankkártya adatait (kártyaszám, lejárat, CVV kód) kizárólag vásárlás esetén adjuk meg.

Mi az a CVV kód és hol található?

A CVV kódot (Card Verification Value) egy ellenőrző kód, amely a bankkártyák hátoldalának jobb oldalán, az aláírósávban található. Általában három számjegy és alapvetően biztonsági funkciója van.



Érdemes még a kártyához tartozó vásárlási és készpénzfelvételi limiteket (összeg és darabszám) korlátozni a mindennapi bankkártyahasználati szokásainkhoz mérten. Eseti módosítást persze bármikor végezhetünk ha szükséges, internetbankon, telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vagy akár bankfiókban is. Amennyiben van rá lehetőség, a virtuális vásárlási limitünket szintén testreszabhatjuk. Ezek az interneten, telefonon vagy levélben kezdeményezett vásárlásokra vonatkoznak.

Fizetés mobiltelefonnal

Ma már egyre több üzletben van lehetőség a telefonunkkal is érintésmentesen fizetni éppúgy, mint egy bankkártyával. Androidos és iOS rendszerű telefonokra egyaránt találhatunk több mobiltárca alkalmazást is. Ilyenkor egy virtuális kártya jön létre a telefonunkon, a választott alkalmazásban, amelyhez egyszer használatos kód, vagy token generálódik. Ezek a kódok csak az adott telefonkészülékkel kezdeményezett tranzakcióknál érvényesek és kizárólag egy alkalommal felhasználhatók. Internetkapcsolat megléte esetén, ez a kód vagy token automatikusan megújul. Fontos tudni, hogy mobiltárca esetén a bankkártya adatok a telefonban nem kerülnek tárolásra. A mobiltárca szolgáltatás keretén belül, a bankkártyáink mellett az iratainkat, valamint belépőkártyákat és jegyeket is használhatunk a mobiltelefonunkon keresztül. Amennyiben a mobiltárca szolgáltatás engedi, úgy az alkalmazás kiterjeszthető okosórára is, így akár a csuklónk odaérintése is elegendő lehet a vásárlás kifizetésére.

Végső soron nem az a lényeg, hogy melyik fizetési módot választjuk, a legfontosabb, hogy azt megfelelő körültekintéssel tegyük, így az értékeink biztonságban lesznek.