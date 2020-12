Példaértékű gazdasági együttműködés a Déli Régióban

8 év, 50 milliárd forint, 300 sikeres vállalkozás

A 65. helyen lenni a sok ezer régiót számláló világranglistán, világszám. A vállalkozások fejlődését biztosító aktivitások mérőszámai alapján 2020-ban ilyen magasan jegyzik a Business Network International rendszerében azt a vállalkozói közösséget, amely a Magyarországon sok szempontból perifériára szorult Baranya és Somogy megyékben működik.

A rangsorban elfoglalt előkelő helyezés azonban csak a ráadás. Az igazi eredmény a csoportok tagjainak saját üzleti sikere. A Tolna, illetve Csongrád – Csanád megyéket is magába foglaló régióban 8 év alatt 50 milliárd forint bevételhez jutott 300 sikeres vállalkozás. Bevételeiket jutalékmentes ajánlások révén, egymást segítve, a kapcsolati tőke mozgósításával értek el.

A vállalkozások kihívásairól szólva viszonylag kevés szó esik az eredményes üzletmenet munkaerő-piaci, vagy válságenyhítő hatásairól, pedig Kaposvártól Hódmezővásárhelyig, Pécstől Szekszárdon át Szegedig, minden plusz bevétel, minden helyi összefogás a helyi értékeket gyarapítja: munkahelyeket, újabb beruházásokat, fejlesztéseket, adóbevételeket jelent és generál. Itt-ott olyan véleményeket is hallani, hogy ez a legjobb dolog, ami a gazdaságban a rendszerváltás óta történt.

Mindez nemcsak a vállalkozók, illetve a cégtulajdonosok szempontjából érdekes, hiszen a COVID gazdasági hatásai egzisztenciális veszélybe sodorják a munkavállalókat is, akik ebben a kiélezett és felmérhetetlenül bizonytalannak látszó helyzetben „nagyobb alapbérre és biztonságosabb munkahelyre vágynak” – olvasható a www.pwc.com –ra hivatkozva a https://munkaeropiac.eu/ oldalon.

A networking szervezet által követett korszerű üzleti felfogás a BNI Déli Régiójának megalakulása óta jelentős hatással van a térség vállalkozásaira. Az eredmények tükrében érthető, hogy évről évre nő a csoportok vonzereje. Jelenleg 9 aktív csoport tart heti rendszerességgel üzleti eseményeket. A csoportok tagjain kívül eddig már 10 ezernél több vendég ismerhette meg a világ legnagyobb üzleti kapcsolatépítő szervezetének példaértékű gyakorlatát. A professzionális kapcsolatépítési módszertan, az előkészített ajánlások rendszere, a bizalmi környezet, a legkülönbözőbb szakmák képviselői között kialakuló tudástranszfer és az ebből fakadó inspiráció szinte korlátlan lehetőségeket kínál. Olyannyira, hogy a COVID által megterhelt idei évben a szervezet különösebb zökkenők nélkül, az elsők között helyezte át a biztonságos online térbe üzleti eseményeit, és biztosított tagjai számára ezáltal is szabad mozgást a világ más országaiba, más üzleti csoportjaihoz.

Kapcsolat, siker, közösség karnyújtásnyira, vagy most, a különleges helyzetben akár kattintásnyira, ez a keretrendszer ezt nyújtja a BNI tagjainak – mondja Máté Gábor stratégiai igazgató, nem is titkolva büszkeségét, amikor arról beszél, hogy a Déli Régió évek óta a legjobb eredményekkel rendelkezik Magyarországon. – Csoportjaink vonzereje, megtartó képessége és üzleti potenciálja is kiemelkedik a világban működő 10 ezernél több csoport közül, miközben ezek a vállalkozások önmaguk tudatos menedzselésén és egymás segítésén túl látható és kézzelfogható érzékenységgel támogatnak társadalmi ügyeket is. Kitűnő emberek, felelősen gondolkodó, profi vállalkozók.

A kapcsolati tőke erejének felismerése és szabad áramoltatása a pénzügyi szempontból sokszor tőkehiányos magyar gazdaságban igazi innováció. Az egymást jól ismerő üzletemberek – Magyarországon több mint 40 csoportban, ezernél is többen – azt vallják, hogy a tudatos networking révén nemcsak vevőket, hanem beszállítókat, stratégiai partnereket is ezzel a módszerrel keresnek, és ezáltal növekednek válságos időkben is az átlagnál gyorsabban.

Nem kell nagyon mélyre ásni a statisztikákban ahhoz, hogy megtaláljuk az összefüggést a stabil munkahelyek száma és a vállalkozások stabilitása között. Az eredmények mérhetőségét kezdettől szem előtt tartó BNI tagjainak többsége nemcsak árbevételét, hanem a foglalkoztatottak létszámát is évről évre növeli. És ez a két szó, hogy stabilitás és növekedés különösen az olyan gazdaságilag hátrányos helyzetű térségekben hangzik különlegesen, mint amilyen a déli határvidék.

Az idősebb, tapasztalt vállalkozókat és a most induló fiatal vállalkozásokat egyaránt befogadó üzleti közösség utóbbiak személyes fejlődéséhez is komoly segítséget ad. Az elmúlt évtizedek nemcsak az információáramlás sebességét sokszorozták meg, hanem a talpon maradáshoz és fejlődéshez szükséges tapasztalatszerzésre fordítható időt is drasztikusan lerövidítették. A fiataloknak erőltetett menetben kell megszerezniük a vállalkozói tudást. Kivételes lehetőséget jelent számukra, hogy a kiemelkedő eredményeket elérő üzleti csoportokban nemcsak piactérre és kapcsolati tőkeutánpótlásra, hanem mentorokra is találnak.

A Déli Régió üzleti közösségeiről a https://bni-deliregio.hu/hu-HU/index oldalon lehet bővebben olvasni.