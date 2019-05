Párolog a boltos létszám, lelépnek az eladók

A boltokban foglalkoztatottak száma tovább csökkent 2019 elején, hatezer fővel. Pedig sokan keresnek eladót még mindig. És a kisboltoknál hatalmas a létszámesés, súlyosak a létszámügyek, ahol 14 ezerrel kevesebb alkalmazott dolgozik. Hiába, ha kevesebb a bolt, kevesebben is ügyködnek benne.

2019 első negyedévében a korábbihoz képest csökkent a foglalkoztatottak száma a boltokban, 367 ezerről esett a létszám 355 ezerre. Foglalkoztatott egyébként az a boltban is a statisztika rendje szerint, aki akár alkalmazottként, akár vállalkozóként, szövetkezeti tagként, vagy éppen segítő családtagként ott ügyködik, munkát végez. A foglalkoztatottak csoportján belül az alkalmazottak száma 13 ezer fővel esett, tehát az összlétszám miattuk csúszott lefelé:

negyedéves mérleg 2018 2019 2019/2018 foglalkoztatottak 367 355 – 12 alkalmazottak 322 309 – 13 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, első negyedéves adatok

A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a negyedéves boltos foglalkoztatási mutatók időszakonként jó nagyot is ugranak felfelé, vagy éppen csúsznak lefelé. Ennek egyik szakmai oka, hogy a boltos forgalom év közben folyamatosan nő, egyes időszakokban pedig megugrik a bevétel, például a húsvéti, vagy karácsonyi ünnepek tájékán, de a nyári időszak is megdobja a piacot, például az üdülőhelyeken. A boltos pedig – ha teheti – ehhez is igazítja a létszámot.

De hát az évközi hullámzásokat némileg elsimító éves mutatószámokhoz képest is csökkent 2019 első három hónapjában a boltos foglalkoztatási szint. Ebben nyilván szerepe van a boltszám csökkenésének is, hiszen kevesebb bolthoz kevesebb vállalkozó és kevesebb dolgozó kell, Így már egy kisebb mértékű csökkenés ugrik ki a negyedéves mutatókhoz képest, de az irányzat egyértelmű:

boltos világ 2015 2016 2017 2018 2019. I. negyedév foglalkoztatottak 369 368 368 361 355 ebből alkalmazott 316 314 319 315 309 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, éves adatok, kivéve 2018

Súlyosak a létszámügyek a kisboltban

Kirajzolódik az is a statisztikából, hogy a foglalkoztatottak legnagyobb csapatát alkotó alkalmazottak létszáma is csökkent, persze nem a nagyobb, hanem a kisebb boltokban. Az okokra visszakanyarodva, a kisboltok száma csökken évről-évre ismétlődve háromezer körüli számban.

Na de a kisboltok.

Összefuttatva a KSH két különböző módszertanú munkaügyi mutatószám rendszerét, a nagyobb boltokban (ahol a vállalkozásnál négy főnél többen dolgoznak) kisebb mértékben, de emelkedett az alkalmazotti létszám az elmúlt években. A kisebb boltokban ugyanakkor nagyot esett az alkalmazottak száma, feltehetően döntő részben a már említett boltszám csökkenéssel összefüggésben:

boltos világ 2015 2016 2017 2018 2019. I. negyedév alkalmazott* 316 314 319 315 309 – 6 nagyobb boltban** 187 193 195 204 212 + 8 kisebb*** boltban 129 121 124 111 97 – 14 KSH, érték: ezer fő, */alkalmazott: foglalkoztatási sorból, **/nagyobb bolt: négy főnél nagyobb vállalkozás, vállalkozási adatokból, ***/kisebb bolt: legfeljebb négy fős, előbbi kettő különbsége

Mi történik itt

A boltos világ foglalkoztatási statisztikájában 2015-ben még volt egy ugrás felfelé, feltehetően az online kassza miatt (ha több nyugtát kell adni, több dolgozót is kell bejelenteni), ezt követően azonban az éves adatsorban egy lefelé mutató irányzat rajzolódik ki.

A foglalkoztatotti szám csökkenése nyilván összefügg azzal is, hogy a boltszám esése mellett, ami elsősorban a kisebb boltok körének zsugorodását jelenti, jó néhányan el is hagyják a boltos világot. A bezárt boltok foglalkoztatottjai vagy másik boltot nyitnak, mint vállalkozók (évente 15-20 ezer bolt bezár, csaknem ugyanennyi nyílik újként, a különbözet eredménye a háromezres csökkenés, vagy másik boltba mennek, mint alkalmazottak. De át is vándorolnak más szakterületekre, vagy éppen a határokon túlra. Eladóhiány ugyanis még mindig van, ezt bizonyítják a továbbra is tömeges álláshirdetések is.

A legnagyobb gondja a boltok munkaerő felelőseinek, hogy az alkalmazottak persze folyamatosan vándorolnak boltról-boltra a nagyobb fizetésért, nem várják meg, amíg bezár a bolt. Megtehetik a munkaerőhiány közepette, a munkaerőpiac is piac.

És hát igaz, jócskán emelkedett az alkalmazottak fizetése a boltos világban az elmúlt években, de máshol is. A boltban viszont nehéz azért is több bért adni, mivel árgus szemekkel figyeli a vásárló az árcédulát és végső soron, mint minden költséget, ezt is ő fizeti meg. A boltos az átlagot nézve lemaradásban van bérfizetésben.

