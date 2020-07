Palkovics: tovább kell erősíteni a német családi vállalkozások jelenlétét Magyarországon

Tovább kell erősíteni a német gazdaság gerincét alkotó családi vállalkozások magyarországi jelenlétét, és tanulni kell tőlük – hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken Stuttgartban, ahol magas magyar állami kitüntetést adott át a német családi vállalkozások legfőbb érdekképviselete alapítójának.

Brun-Hagen Hennerkes professzor, a német Családi Vállalkozások Alapítvány alapító-elnöke a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta Áder János államfőtől az alapítványhoz tartozó vállalatok magyarországi beruházásainak ösztönzéséért és a magyar családi vállalkozások fejlesztéséért végzett munkájáért.

A német családi vállalkozások jelentőségét mutatja, hogy a Németországban dolgozó emberek több mint 50 százalékának adnak munkát, és a vállalati szféra bevételének több mint 40 százalékát termelik meg. Családi vállalkozás például a Knorr-Bremse, a Festo, vagy éppen a Henkel – mondta Palkovics László az MTI-nek telefonon, hozzátéve: “ilyen vállalkozásokat szeretnénk Magyarországon is, és szeretnénk azt is, hogy a német családi vállalkozások nagyobb mértékben jelenjenek meg nálunk”.

A miniszter pénteken kezdett kétnapos stuttgarti látogatásán megbeszélést folytat mások mellett a magyar-baden-württembergi kormányközi vegyes bizottság baden-württembergi vezetőjével, Theresa Schopper tartomány államminiszterrel is. Ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy a kétévente ülésező bizottság a tavalyi budapesti ülésén számos projektet indított útnak, például az elektromos meghajtású teherautók és a kvantumszámítógépek fejlesztésének ügyében. Ezeket a projekteket most áttekintik.



Palkovics László hozzátette, hogy a baden-württembergi tartományi fővárosban több olyan találkozót is tartanak, amelyek “további német cégek magyarországi megjelenésének kérdéseiről szólnak”.Jelezte, hogy ezek a megbeszélések újabb magyarországi beruházások felé mutatnak, méghozzá az új, innovatív technológiák, a high-tech ipar területén.Elmondta, hogy szerveztek egy tudományos fórumot is a koronavírus-világjárvány németországi és magyarországi tapasztalatairól. A fórumon több német szakember, például a stuttgarti Robert Bosch kórház vezetője mellett részt vett a kormány által felkért járványmatematikai kutatócsoport vezetője, Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) matematikusa és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.Németország és Magyarország a járvány elleni küzdelem sikerességében “elég közel áll egymáshoz”, de a védekezés egyik országban sem ért véget, továbbra is nagyon erősen figyelni kell az új típusú koronavírusra, és készülni kell egy második hullámra – mondta Palkovics László, kiemelve: a Stuttgartban megkezdett tapasztalatcserét rendszeres videokonferenciákon folytatják. Mint mondta, a két ország sok szempontból nagyon hasonló, de a földrajzi távolság jelentős, így előfordulhat, hogy a járványügyi fejlemények más-más időzítéssel érik őket, ezért a további konferenciákon figyelmeztetik is majd egymást azokra a jelenségekre, amelyek a másik országban esetleg még nem mutatkoztak meg.(MTI)