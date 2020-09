Palkovics: a kormány további 882 millió forinttal támogatja az elektromosautó-vásárlást

A kormány Klíma- és Természetvédelmi Akcióterve részeként meghirdetett, 5 milliárd forintos keretösszegű elektromosjármű-vásárlást támogató pályázata nagy sikerrel zárult. A kormány döntése alapján mintegy 882 millió forinttal megemeljük a pályázati keretösszeget, így a kiírási feltételnek megfelelően benyújtott összes pályázat támogatásban részesülhet – mondta az MTI-nek nyilatkozva Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

A környezetkímélő járművek beszerzése iránt az egyéni vásárlók mellett komoly érdeklődést mutattak a vállalkozások is – tette hozzá a miniszter.

A többletforrásnak köszönhetően az innovációs tárca több mint 230 elektromos jármű vásárlását segíti – ezzel több mint 2000 elektromos jármű beszerzése történhet meg – mondta a miniszter.

Tájékoztatása szerint 662 magánszemély pályázott a támogatásra, emellett 738 vállalkozás, köztük 294 taxis vagy személygépkocsis személyszállítást végző cég nyújtott be pályázatot elektromos autó vásárlására.

A pályázó gazdasági társaságok főként az informatikai, értékesítési és kereskedelemi szektorokból kerületek ki, de előfordultak köztük mérnöki vagy ügyvédi irodák is. Az érdeklődés a taxisok részéről volt a legintenzívebb, a pályázataikban igényelt támogatások összege ugyanis meghaladta a számukra elkülönített 2 milliárd forintos keretet.

A pályázat keretében 348 vállalkozás pályázott elektromos robogó beszerzésére – jegyezte meg Palkovics László.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromos járművek beszerzésére kiírt pályázat a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervének fontos eleme, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben segítse elő a közlekedés zöldítését és az alacsonyabb árkategóriájú elektromos autók elterjedését.



A környezetkímélő elektromos autózás hazai térnyerése elengedhetetlen Magyarország, immár törvényben is rögzített 2050-es klímasemlegességi célkitűzésének elérésében. Az elektromobilitási piac fejlődése szempontjából a miniszter örvendetesnek ítélte azt, hogy a kereskedők nyitottak voltak a listaárak csökkentésére, így a pályázat a piaci versenyt is élénkítette.A kormányzati program felgyorsítja a környezetkímélő járművek terjedését, amelynek tempója már korábban is az európai élmezőnybe tartozott Magyarországon – mondta, emlékeztetve arra, hogy 2020 első felében az uniós tagállamok közül Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a forgalomba helyezett alternatív hajtású autók száma.A 2020. május 30-án meghirdetett kiírás keretében a pályázatokat 2020. június 15-től lehetett benyújtani. A beérkezett pályázatok összértéke kevesebb mint egy nap alatt elérte a teljes keretösszeget. A feldolgozás folyamatos, eddig 1558 pályázatról született döntés, ezek támogatói okiratait már ki is adták. Az elbírált pályázatok nyilvános döntési listája a https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/dokumentumtar honlapon található.

(MTI)