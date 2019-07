OTP-kÃ¶tvÃ©nyeket vÃ¡sÃ¡rol az EBRD

OTP-kötvényeket vásárol az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD).

A feltörekvő európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni pénzintézet szerdán bejelentette, hogy 60 millió euró értékben vásárol az OTP összesen 500 millió eurós kibocsátásából.

A tájékoztatás szerint az OTP Bank az EBRD-befektetést zöld programok, köztük az energiahatékonyság és a megújuló erőforrások területén tervezett befektetések finanszírozására használja, összhangban a gazdaságok “zöld átalakítását” (Green Economy Transition, GET) célzó EBRD-program előírásaival.

A GET-stratégia alapján az EBRD 2020-ra éves befektetéseinek 40 százalékát zöld finanszírozásokra fordítja.

A 10 éves lejáratú kötvényeket a luxemburgi tőzsdére vezetik be.

Az EBRD közlése szerint az OTP 2006 óta most jelent meg először a nemzetközi piacon benchmark-méretű kibocsátással.



Emellett ez az első magyarországi alárendeltkötvény-kibocsátás a szigorított európai uniós bankválság-megelőzési irányelv (BRRD) elfogadása óta.A kötvénykibocsátás ennek alapján megfelel a Basel III szabályozásnak és a Tier 2 tőkemegfelelési követelményeknek, és erősíti az OTP általános tőkeszerkezetét.Az EBRD tájékoztatása szerint az OTP-kötvényprogram egyben az első olyan közép- és kelet-európai kibocsátás az európiacon, amely megfelel a szavatoló tőkére és a leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó új uniós minimumkövetelményeknek (MREL) is.Az EBRD közölte: rendszerkockázati szempontból fontos pénzintézet tőkeszerkezetének erősítéséhez járul hozzá azzal, hogy az EU legújabb szabályozási előírásait teljesítő OTP-kötvénykibocsátásban hajt végre befektetést.A londoni székhelyű bank hangsúlyozta, hogy elsődleges feladatai közé sorolja a magyarországi tőkepiacok fejlesztését és erősítését.Az EBRD 1991 óta eddig összesen 3,1 milliárd euró finanszírozást folyósított magyarországi programokra.(MTI)