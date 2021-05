OTP: jó eredményeket ért el, megfelelt a kihívásoknak a csoport

Nagyon jó eredményeket ért el az OTP csoport idén az első negyedévben, sikerült megfelelnie a kihívásoknak – mondta Bencsik László vezérigazgató-helyettes a bank negyedéves eredményeit ismertető sajtóbeszélgetésen pénteken Budapesten.

Bencsik László szerint már közel van a járvány negatív hatásának megszűnése; a második fél évben gyorsan felfutó fogyasztással, csökkenő munkanélküliséggel, dinamikus gazdasági környezetre számítanak a csoport minden országában; nagyon prosperáló időszak várható. A második negyedévben minden országban az első negyedévihez hasonló adatokat várnak.

Elmondta, hogy nem okozott jelentős problémát a hiteltörlesztés újraindulása azokban az országokban, ahol az első negyedévben véget ért a moratórium: az ügyfelek rendben elkezdtek fizetni. Az előforduló problémákat a bank tudta kezelni.

A csoport teljesítménye pozitív: minden nagyobb csoporttag eredménye javult negyedéves és éves összevetésben egyaránt, nominális értelemben kiemelkedett a bolgár és szerb bankok eredménynövekedése – sorolta. A külföldi leánybankok eredmény-hozzájárulása a negyedéves korrigált profiton belül 47 százalékot tett ki, ami 16 százalékpontos javulás az egy évvel ezelőttihez képest – ismertette.



Az első negyedévben minden leánybank nyereséges volt, a legnagyobb javulás éves alapon abszolút értékben a bolgár és orosz leánybankok eredményében volt. Sikeresnek nevezte a csoport két szerbiai bankjának integrációs folyamatát, ami a járványidőszak nehézségei ellenére időre és a költségkereten belül zárult.Megerősítette a menedzsment korábbi előrejelzését, miszerint idén a kockázati költség alacsonyabb lesz, és az állománynövekedés a tavalyi 9 százalékhoz hasonló lesz, a nettó kamatmarzs csökkenése folytatódhat.Kiemelte: számottevően javult a konszolidált eredmény, köszönhetően döntően a kockázati költségek mérséklődésének és a hitelállomány növekedésének. A teljesítő hitelállomány árfolyamszűrten 2 százalékkal nőtt, csoportszinten is kiemelkedő volt a magyar fogyasztási hitelek 7 százalékos növekedése, és folytatódott a lakáshitelek és a vállalati hitelek bővülése is. A konszolidált ügyfélbetétek 3 százalékkal, közel 500 milliárd forinttal nőttek, ezen belül a növekedés javarészt a magyarországi betétek 4 százalékos bővülésének köszönhető.Az elmúlt öt negyedévben volatilis volt az eredmény, lényegében változatlan portfólióminőség mellett. Ennek ellenére a csoport a várható veszteségekre tartalékot képzett. Idén az első negyedévben ilyen újabb kockázati költség nem volt, a törlesztési moratóriumnak nem volt érdemi eredményhatása. Magyarországon még tart a moratórium, ahol már lejárt, ott sem látnak érdemi portfólió romlást, a horvát piacot kivéve. Felidézte: tavaly az első negyedévben 92 milliárd forint volt a kockázati költség, idén mindössze 8,5 milliárd, vagyis 91 százalékkal kevesebb.A jelzáloghitelek kereslete 35 százalékkal nőtt éves összevetésben, aktív az ingatlanpiac, erős a hitelezés. A személyi hitelek bővülése is kétszámjegyű volt. Az OTP megtartotta a 30 százalék feletti piaci részesedését a jelzálog és személyi hitelek kihelyezésében. A mikro és kisvállalati hitelek 14 százalékkal nőttek az Nhp hajrá! programban mutatott kiemelkedő aktivitással, az OTP vállalati hitelpiaci részesedése átlépte a 17 százalékot március végén.A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken publikált nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti jelentés alapján a bankcsoport korrigált konszolidált adózott eredménye 117,3 milliárd forint volt, 49 százalékkal jobb az előző negyedévinél, és 268 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél.A csoport összes bevétele 301,1 milliárd forint volt az első negyedévben, ami 2 százalékos csökkenés az előző negyedévhez, illetve 6 százalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. A nettó kamatbevétel meghaladta a 203 milliárd forintot, ami 3 százalékkal több az előző negyedévinél, és 1 százalékkal az egy évvel korábbinál. A nettó díjak és jutalékok csaknem 72 milliárd forintot tettek ki, ez 13 százalékkal kevesebb az előző negyedévinél, de 4 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit. A bank mérlegfőösszege 24 307 milliárd forintra emelkedett, negyedéves szinten 4 százalékkal, éves szinten 11 százalékkal bővült. A Portfolio.hu szerint minden fontos mutatóban jobbak lettek az OTP eredményei az elemzők által vártnál, a rekordot a tavalyi harmadik negyedéves 117,7 milliárd forint jelenti, így az idei első negyedév 117,3 milliárd forinttal minden idők második legjobb eredménye lett.Az OTP részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. A csütörtöki zárásra a részvények ára 115 forinttal, 0,81 százalékkal 14 230 forintra erősödött, forgalmuk 6,8 milliárd forintot tett ki. Az utóbbi egy évben a legmagasabb árfolyamuk 14 490 forint, a legalacsonyabb 8760 forint volt.(MTI)