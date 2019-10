A főváros egyes belvárosi kerületeiben eléri a 26 százalékot a külföldi ingatlanvásárlók aránya, köztük a kínai vásárlók jelenléte országos és budapesti viszonylatban is kiemelkedő – derült ki az OTP Ingatlanpont összeállításából.

A magyar lakáspiac összforgalmában 2,3 százalékos a külföldi lakásvásárlási arány, azonban Budapesten az ingatlanforgalom 12 százalékát adják a külföldiek, néhány belső, budapesti kerületben pedig a lakásvásárlók több mint egynegyede volt külföldi állampolgár – írták.

A kínaiak második helyen szerepelnek a külföldi vásárlók között a németek mögött. Míg a németek által vásárolt ingatlanok csak 13 százaléka budapesti, addig a kínaiak 91 százalékban a fővárosban vásároltak ingatlant – tették hozzá.

Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont régióvezetője a közleményben kiemelte: lakhatásra a kínai vásárlók egy része a budai hegyvidéket részesíti előnyben, ahol például egy II. kerületi lakás négyzetméterenkénti ára átlagosan 656 ezer forint, tehát jellemzően 100 millió forint feletti értékben keresnek lakóingatlant, ezen belül is főként családi házat. A belvárosi kerületek közül a XIII. kerületi lakóingatlanok a népszerűek körükben. Másik csoportjuk kifejezetten a X. kerületi kínai tulajdonban lévő piac közelében keres panellakást, ezek átlagosan 390 ezer forintos négyzetméteráron kelnek el.









A kedvező hozam miatt a befektetési szándékkal vásárló külföldi lakástulajdonosok száma is jelentős Budapesten. A kisbefektetők jellemzően egy-egy lakóingatlan bérbeadásával foglalkoznak, míg a nagybefektetők egész irodaházakat keresnek. Heinrich Krisztina, az OTP Ingatlanpont exclusive hálózati területfejlesztési menedzsere azt emelte ki, hogy az izraeli, francia, orosz és a német nagybefektetők mellett a kínaiak is jelen vannak a fővárosi befektetők között, és általában az exkluzív irodaházakat, szállodákat keresik. Főként a belvárosban, az Andrássy út vagy a Hősök tere környékén lévő 2-3 ezer négyzetméteres, egybefüggő kereskedelmi ingatlanok és a belvárosban teljes házak a kelendők.

A külföldiek érdeklődése a magyar ingatlanpiac iránt várhatóan 2020-ban sem csappan meg, hiszen Budapest európai viszonylatban még mindig az egyik legolcsóbb város, és az egyik legjobb hozammal rendelkezik, ezért mind a kisbefektetői mind pedig a nagybefektetői oldal számára vonzó helyszín maradhat – írták.(MTI)