A kedvező gazdasági helyzet és az akvizíciók hatása tükröződik az OTP Bank rekordnagyságú negyedéves és féléves nyereségében – mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese pénteken Budapesten sajtóbeszélgetésen.

Az OTP elemzői 2019-re 4,8 százalékos gazdasági növekedést várnak Magyarországon. Oroszország kivételével azokban az országokban, ahol az OTP csoport jelen van, mindenütt 3 százalék körüli, vagy azt meghaladó bővülést prognosztizálnak.

A féléves konszolidált nyereség jelentős javulásához döntően a külföldi, azon belül is főleg a bolgár, ukrán és horvát bank teljesítménye járult hozzá, de a magyarországi tevékenység profitja is 2 százalékkal nőtt.

Kérdésre elmondta: a babaváró hitelre eddig több mint 9000 igénylés érkezett a bankhoz, és több mint 3600-ot folyósítottak, az átlagos hitelnagyság 9,7 millió forint.

Bencsik László jelezte: azok a bankok, amelyeket megvásároltak, önmagukban is jövedelmezőek, eredményesek, ezért nagymértékben hozzájárulnak az eredményhez. A féléves korrigált adózott nyereség így éves összehasonlításban 19 százalékkal emelkedett 202,6 milliárd forintra, ehhez a külföldi csoporttagok hozzájárulása 45 százalékra nőtt – fűzte hozzá.

Kiemelte: a működési nyereség 22 százalékkal az idei első fél évben mintegy 233 milliárd forintra nőtt, de az akvizíciók beszámítása nélkül is 14 százalékkal emelkedett. A kimagasló nyereség nem a nagybankok érdeme, azok a közepes, illetve a kisebb bankok járultak hozzá nagyobb mértékben a profithoz, amelyek korábban nem játszottak jelentős szerepet a bankcsoport tevékenységében – tette hozzá.



Rámutatott: a bolgár leánypénzintézet esetében, mivel a bolgár piacon egy újabb akvizíciót hajtottak végre, nagymértékben, 42 százalékkal nőtt a nyereség, hasonló mértékű növekedés volt Ukrajnában, Horvátországban, de nagyot ugrott a profit Romániában, Szerbiában és Montenegróban is.Kifejtette: a teljesítő hitelállomány a csoportban, konszolidáltan számítva negyedéves szinten is 4 százalékkal nőtt, Ukrajnában a leggyorsabb a hitelállomány javulása. A betétek 2 százalékkal nőttek a második negyedévben, Magyarországon annak ellenére emelkedett 2 százalékkal a betétek állománya, hogy júniusban elindult a magyar állampapír plusz értékesítése.Bencsik László jelezte: Magyarországon az idei első fél évben 4 százalékkal folyósítottak több jelzáloghitelt, mint tavaly ugyanebben az időszakban, a bank részesedése ezen a piacon 28,6 százalékot ért el. A családok otthonteremtési kedvezményből (csok) eddig összesen 137 milliárd forintot folyósított a hitelintézet – mutatott rá vezérigazgató-helyettes.(MTI)