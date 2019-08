Ősszel jöhet a komolyabb változás az ingatlanpiacon

A nyári hónapok már nem hoznak már nagyobb rohamot az ingatlanpiacon. Az árak viszont egyelőre nem emelkednek tovább, miközben az értékesítési idők egyre hosszabbak.

Jelentős megtorpanásra került sor az elmúlt hónapokban a X. és XVII. kerületek ingatlanpiacán, melyet a CSOK-változásokkal kapcsolatos kivárás okozott. „Sokan készítették elő ingatlanvásárlásukat július 1-jére az akkor életbe lépő törvény miatt, ugyanakkor a babaváró hitel és a használt lakásokhoz kapcsolódó CSOK hatása nagyobb mértékben nem észlelhető egyelőre” – fogalmazott Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.

A nyári hónapokban nem is tartja már valószínűnek a kereslet jelentősebb mértékű élénkülését, inkább csak az “őszi időszak hozhat mozgalmasabb heteket”. Az árak jelenleg nem emelkednek tovább, legfeljebb csak azt mondhatjuk, hogy mérséklődik az alkuképesség. Lakások esetén 0-5 százalékos, míg a családi házaknál 2-7 százalékos alkuval lehet most számolni. Az átlagos értékesítési idő inkább csak a korszerűtlenebb, ár-érték arányt tekintve kevésbé kedvező ingatlanok esetében növekszik – tette hozzá a szakértő.

Az újépítésű, illetve felújított vagy korszerű, minőségi, költözhető ingatlanokat viszont az átlagosnál gyorsabban lehet értékesíteni. Olyannyira, hogy ezek akár hirdetési áron is elkelnek. Emellett még a nem túl nagy, a családtámogató hitelekkel vásárlók számára megfelelő méretű lakások és házak is keresetté váltak.

Az ingatlanközvetítő felhívta a figyelmet arra is, hogy az ingatlan elhelyezkedése mellett egyre fontosabbá válik annak állapota a vevők számára, és önmagában a lokáció már nem is feltétlenül jelent magasabb árat. Természetesen lényeges tényező a vásárlóknak a “kertvárosi miliő” is, különösen az olyan patinás városrészek esetében, mint Rákosliget vagy Felső-Rákoshegy.

Az építési telkek árait tekintve ezért az említett városrészekben jelentős különbséget lehet tapasztalni a kerületi átlaghoz képest: adottságtól függően akár 30 százalékkal magasabb telekárakkal találkozhatunk.

De nem csak a kertvárosi, családi házakat keresik a vevők, hanem a kőbányai Óhegy és Újhegy lakótelepei is felkapottak, és persze drágábbak is – elsősorban a környező kerületek magasabb ingatlanárai következtében -, miközben a metró közelsége vonzóvá teszi a Gyakorló utcai lakótelepet. Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy vannak kevésbé keresett részei is a két kerületnek, ilyen például Alsó-Rákoshegy, elsősorban az ott található ingatlanok vegyes megjelenése és a lakóközösség miatt.

Ami a vevőket illeti, nagyobb részük most már hitelt vesz fel ingatlanvásárláshoz, igaz ennek összege ritkán haladja meg a 10 millió forintot. A befektetők jelenléte eközben egyre kevésbé hangsúlyos, ahogy fogynak a jó árú ingatlanok. Továbbértékesítés esetén mind kisebb haszonnal számolhatnak, ráadásul a felújítást nehezíti a munkaerőhiány is, de lakáskiadásnál is egyre hosszabbra nyúlik a megtérülési idő.

Az árak egyébként stagnálnak a bérlakások piacán, annak ellenére, hogy a kereslet még mindig erőteljes. Mint Kántor Istvánné megjegyzete: ma azt az ingatlant is ki lehet adni – bár nyomott áron -, amire 5-10 éve még lehetetlen lett volna bérlőt találni. A kétszobás lakások bérleti díjai jelenleg 120-150 ezer forint között mozognak.

A bérleti díjak kapcsán azt is megjegyezte, hogy bár a tulajdonosok többségének nemigen jutna eszébe most emelni a bérleti díjakat – főleg nem a sajtóban emlegetett 15 százalékos mértékben -, de a felvételi ponthatárok kihirdetése miatt kitört médiahisztéria hatására akadhat majd, aki megpróbálkozik akár ilyen mértékű bérleti díj emeléssel is.

Mindenesetre az ingatlanpiacon nagyobb rohamra nem számít már a nyári hónapokban a szakértő, inkább őszre várja a jelentősebb változásokat. Annak ellenére, hogy véleménye szerint a vásárlók – köztük a használt ingatlanok CSOK-hiteles vásárlói is – megfontoltabban vágnak bele a tranzakciókba, és így hosszabb értékesítési időkre lehet majd számítani a jövőben.