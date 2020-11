Összecsap a kétórás idősáv a 19 órás zárással

És 6,4 millió vásárló 1,9 millióval az idősáv kerülgetésében, amikor a fiatalabbnak kell alkalmazkodnia. Kérdés, ki mikorra állítja be a vekker óráját. A rendőrök pedig már lassan többet járnak boltba, mint a vásárlók. Piacokon nincs idősáv, a korábbiakkal szemben.

Magyarország közel 9,8 milliós népességéből 1,9 millió a 65 év feletti. Ez a teljes lakosság ötöde, nekik szól a vásárlási idősáv, hétköznap 9-11 óra között. Nem könnyű feladat őket ebbe igazán pontosan belepréselni, ha majd a puszta arányokat nézzük.

És hát a fő kérdés, hogyan fognak ezzel élni a 65 év felettiek, mivel ők úgy egyébként akkor mehetnek vásárolni, amikor akarnak: ha a védett idősávot választják, akkor úgy, ha nem akkor máskor. Nekik most szabad a vásár, már ami a vásárlás időpontját illeti.

Így akiknek alkalmazkodniuk kell, azok a 65 évesnél fiatalabb vásárlók. Feltételezve, hogy számottevő arányban a 15 év felettiek vásárolgatnak, a vásárlószám után kutakodva, az ő számuk 6,4 millió fő. (A 15 évnél fiatalabbak is betévedhetnek a boltba, de az ő vásárlóerejük nyilván csekély, számuk úgy egyébként 1,4 millió.) Így az arányokat a valós vásárlóerőhöz igazítva, az összes vásárlószám 8,3 millió fő, ezen belül a védett korosztály aránya 23%.

És ennek a 23%-nak jutna a vásárlási idő 15-17%-a hétköznap. Egy átlagos élelmiszeres bolt jellemzően reggel 6-7 órától este 19 óráig tart nyitva. Ez így a puszta arányokat nézve feszesre szabott keretet jelent. A gyógyszertárak és a drogériák később nyitnak, viszonylatukban élesebbek az időarányok. Hétvégén ráadásul, amikor sok idősávos bolt 13-14 óra tájékán bezár, az arányokat nézve több jut a 65 év felettieknek ezekben a vásárlási helyeken.

De hát azért az is hozzátartozik a képhez, hogy a 65 év felettiek vásárlóereje kisebb a fiatalabb korosztályénál. Az átlagnyugdíj 140 ezer forint körül mozog és a nettó átlagkereset felénél valamivel magasabb. Igaz ugyanakkor az is, hogy bár a vásárlói kosara kisebb az időskorúaknak, de pontosan a napi cikkek azok, aminek vásárlásából a több cikkféleséghez képest legnagyobb arányban veszik ki részüket.

Az idősáv és a 19 órás zárás csatája

A vásárlókat eleve pontosan az idősávos boltokban nyomja legjobban 19 órás bezárás, hiszen korábban ezek voltak nyitva a legkésőbbi időpontokig, a néhány ezer non-stop kisboltról nem is beszélve.

A 19 órás zárás nyomán érthető okok miatt a késő délután órákban nőtt a vásárlás a boltokban, ez nyilván várható is volt. Kérdés most, hogy emiatt mennyire fognak élni a 65 év felettiek az idősávval. Az óvatosságuk azért eddig is jellemző volt, inkább a délelőtti órákban vásárolgattak. De közülük is akadt, aki zárás előtt tévedt be a boltba időnként. Kérdés, hogy most beállítják-e a vekkert az idősávra.

A 65 évnél fiatalabb vásárlóknak most két órával kevesebb jut bevásárlásra, így körükben a számukra jutó vásárlási időben nagyobb lesz a zsúfoltság. Kivéve, ha a 65 év felettiek nagyobb arányban berendezkednek a délelőtti és az idősávos vásárlásra.

Tehát a 65 év feletti vásárlókon, választásukon múlik a hogyan.

A boltoknak sok mozgásterük már nincs, hiszen kinyithatnak ugyan hajnali ötkor is (élelmiszerboltból van ilyen), csak éppen a vásárló nem biztos, hogy velük együtt fog ébredezni hajnaltájt.

Ja, igen, és jön a karácsony.

A rendőrség ezt is ellenőrzi: be is zárhat boltot emiatt is

A maszkviselet és a 19 órás zárás mellett megszaporodott a rendőrség feladata az idősáv ellenőrzésével is a boltokban. Ez is ugyanis a feladatuk lett. A maszkot viselő vásárlókkal szemben nekik sem lesz könnyű dolguk, de a boltosnak sem. Mindkettőjüknek ügyelniük kell a rendre. Most már idősáv miatt is lehet boltot bezárni, nyilván csak súlyos esetben.

Így most már mind a boltosnak, mind az ellenőrző rendőröknek többszörösen résen kell lenniük. A vásárlók a bevásárlólistát, a boltosok és a rendőrök az ellenőrizni valók listáját szorongathatják a kezükben a boltokban.

Más ez a szabály, mint a régi

November 24-től a 65 életévnél idősebbek a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban hétfőtől péntekig 9.00 óra és 11.00 óra között, szombaton és vasárnap 8.00 óra és 10.00 óra között vásárolhatnak. Ekkor más vásárló nem lehet az üzletben, mást tilos beengedni és kiszolgálni. De az élelmiszerüzletben, drogériában és gyógyszertárban a 65. életévét betöltött személy a védett vásárlási idősávon kívül is bármikor vásárolhat.

Az egyik változás, hogy a piacokra nem terjed ki a friss szabályozás. A másik, hogy a két óra és a szabad választás mellett a hétvége idősávja eltér a hétköznapitól.

Március végétől június közepéig már élt az idősáv az élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban és akkor még a piacokon is. Tartott két és fél hónapig, minden nap 9-12 óra között. A statisztikában ennek nincs nyoma, hiszen a mindennapok alapvető portékáiból az idősáv elsütésekor éppen spájzoltak a vásárlók, korra tekintet nélkül. Áprilisban, május első felében ezeken a boltokon kívül máshova nem is nagyon lehetett menni, a kijárási korlátozás miatt. Valahogyan megfért egymás mellett az idősáv és a vásárló is, bár akkor a rendőrségnek a maihoz hasonló ellenőrzési jogosítványai nem voltak a boltban. Igaz ugyanakkor, hogy a 9-12 órás terelés betartásáért a boltos felelt akkor is. A időkorlátos időszak második felében pedig már azért be-beosontak a vásárlók a nekik szabott órákon kívül is, de akkor már leszálló ágban volt a járvány.

(blokkk.com, 2020. november 25.)