Össze-vissza ugrál a bevásárlókosarad

A statisztikában is: igaz, hol többet, hol kevesebbet pakolgatunk bele a boltokban. De az sem mindegy, mivel hasonlítjuk össze a kosárértékeket a múlthoz képest. Ezért sem véletlen, hogy a hetente frissülő boltos statisztikában hol 3%, hol 10% körüli a boltos világ visszaesése. Az iparcikkes piac ráadásul úgy zuhant kétszer is nagyot – tavaly áprilisban, most márciusban -, hogy a két boltzáras időszak részben fedi is egymást a naptárban. Volt is annál is lejjebb.

A heti monitoros statisztika szerint március 18 és április 16 között 2,8%-kal csökkent az előző évihez képest a hagyományos boltok bevétele az online kasszaadatok alapján (ebben a webáruházak nincsennek benne). A legutóbbi öt heti monitoros adatközlésben ugyanakkor jókora hullámzást látunk, egy héttel korábban például 9,4% volt a zuhanás.

Hinta-palinta

A heti monitoros statisztikában péntekenként jelennek meg az adatok a közlés napját megelőző hónapnyi időszakról. Tehát ez is egy havi statisztika, csak éppen hetente tolnak egyet az időszak hóközi határnapjain (ettől eltérően viszont a havi adatközlés a hónap első napjától az utolsó napjáig terjedő időszakot méri).

Előbbiek nyomán azt látni, hogy az egyik héten 8-10%, a következő héten 3% körüli a hónapnyi időszak visszaesésének mértéke a heti monitoros statisztikákban és ez több héten keresztül váltogatta egymást. Ezeknek az eltérő ütemkülönbözőségeknek két helyen lehet keresni az okát, az egyik a frissen mért időszak, a másik pedig a régi változásai, amivel összehasonlítunk.

A legsúlyosabb ok az iparcikkes boltzár, ami 2021-ben nagyobbrészt márciusra esett (március 8-tól április 7-ig). De volt ilyen 2020-ban is, akkor viszont a nagyja áprilisra pottyant a szabályozások útvesztőjéből a boltosok nyakába. És volt hatása a 2020-as spájzolásoknak is, továbbá a húsvéti ünnepek pont egy héttel eltérő naptári időszakának is: végül ha nagyobb volt a bázisidőszak vásárlási hulláma, akkor az ahhoz mért változás is könnyen nagyobb léptékű lehet. És ez fordítva is igaz:

heti monitor havi bontás üzlettípusok változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) február 19 március 19 február 26 március 26 március 4 április 2 márc 11 április 9 márc 18 április 16 boltos összesen -10,1% ↓ -7,9% ↓ -3,4% ↓ -9,4% -2,8% 2021 korlátozások 19 órás zárás (2020. 11. 11-től), 21,30 órás zárás (04.07-től), 23 órás zárás (05.01-től) 03.08-04.07. iparcikkes boltok zárása 2020 korlátozások 03.18-tól iparcikkes boltok 15 órás, 03.28-tól teljes zárása, (05.04-ig, főváros és Pest megye 05.18-ig) napi cikkeknél idősáv KSH, heti monitor, online kasszaadatok (folyóár), előző év azonos időszakához képest, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 (heti) és 4 számjegyű (havi) bontások

Hozzátartozik a képhez, hogy a havi (hónap elejétől a végéig tartó időszakot felölelő) mutató már mennyiségi (volumen) változást is mutat, amit a drágulás lefelé, a webáruházi piac pedig felfelé tol. Emiatt is más lesz a szokásos havi statisztika, mint az előbbiek.

Stelázsi mustra

Az élelmiszeres vásárlásoknál szépen kijön egyrészt a spájzolási hatás, ami a korábbi esztendő márciusában ráncigálta meg alaposan a pénztárcákat. A legnagyobb rohamok éppen március közepe tájékán voltak (ez látszik a nagyobb élelmiszeres boltok 2020 márciusi forgalmának az akkori havi statisztikában mért 15%-os megugrásában is, ezután viszont áprilisban alig mocorogtak többet, vagy kevesebbet a vásárlók a korábbiakhoz képest). A két húsvéti időszak közül pedig az ideiben kevésbé volt óvatos a költekezés:

heti monitor havi bontás üzlettípusok változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) február 26 március 26 március 4 április 2 márc 11 április 9 március 18 április 16 nem szakosodott vegyes élelmiszer jellegű vegyes, iparcikk jellegű vegyes -0,8% +4,9% -5,2% +13,9% élelmiszer, ital, dohányáru szakboltok zöldség, gyümölcs, hús, hal, kenyér, pékáru, édesség, ital, dohányáru +1% +6,8% +0,2% +14,4% KSH, heti monitor, online kasszaadatok (folyóár), előző év azonos időszakához képest, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 (heti) és 4 számjegyű (havi) bontások, húsvéti ünnepek: 2020: április 10-13, 2021: április 2-5. (nagypéntek – húsvét hétfő)

Iparcikkes vásár: lefújva

Iparcikkek vásárlásában rettenetesen óvatosak voltak a vásárlók a járványosban. Részben átvándoroltak a webáruházakhoz, részben egyszerűen elhalasztották vásárlásaik egy részét.

A különféle korlátozások visszahúzó hatásai pedig szépen egymásra is rakódtak. A korábbi esztendőben március 18-tól fékezték a hagyományos iparcikkes boltokat (a 15 órás zárással), március 28-tól pedig végig, még a május hónap első felében is teljes boltzár volt. Nos, már ekkor, 2020-ban is nagyot esett a piacuk, és ezek a korábbi időszakok a naptárban is szépen belelógnak a most mért mutatók bázisába, hiszen a 2021 március 8 és április 7 közötti napok úgyszintén boltzárasok voltak. Így tehát volt még lejjebb is a statisztikában:

heti monitor havi bontás üzlettípusok változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) február 26 március 26 március 4 április 2 márc 11 április 9 márc 18 április 16 egyéb háztartási cikk textil, vasáru, festék, üveg, szőnyeg, fal-, padlóburkoló, villamos háztartási készülék, bútor, világítási eszköz +48,8% -56% -62,6% -56,8% kulturális, szabadidős cikk könyv, újság, papíráru, zene-, videofelvétel, sportszer, játék +30,7% -31% -31,3 -46,4% egyéb, máshova nem sorolt áru ruházat, lábbeli, bőráru, (gyógyszer), gyógyászati termék, illatszer, dísznövény, állateledel, óra-, ékszer, foto-, optika, ajándékozási cikk, műtárgy, használt cikk -24% -24% -22,7% -29% KSH, heti monitor, online kasszaadatok (folyóár), előző év azonos időszakához képest, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 (heti) és 4 számjegyű (havi) bontások

A benzin, valamint a gyógyszertári költekezések 2,7%%-kal, továbbá 2,8%-kal csökkentek a legutóbbi heti monitoros statisztikában, miközben az előző hetekben a benzinvásárlások brutális ütemben növekedtek, a gyógyszervásárlások viszont nagyokat zuhantak. Itt is működött a hullámvasút

