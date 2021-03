Országos tisztifőorvos: a következő hetekben emelkedhet a fertőzöttek száma

A szennyvízvizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a következő hetekben a fertőzöttek számának emelkedésére kell számítani – mondta az országos tisztifőorvos a pandémia elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi, online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hangsúlyozta: “nehéz hetek előtt állunk, minden bevezetett óvintézkedésre szükség van”.

Hozzátette, hogy a vírus brit mutációja sokkal fertőzőképesebb, és úgy tűnik, hogy fiatalabbakat betegít meg, akik rövid idő alatt súlyos állapotba kerülnek.

Óriási teher hárul az egészségügyi ellátó rendszerre; hétfőn mintegy 500-an, a hosszú hétvége alatt 1126-an kerültek kórházba – mondta.

Közölte: kedden 120 510 adag Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra, az oltóanyagot a regisztrált idősek oltására és a második körös oltásokra használják fel. Szerdán 100 ezer Sinopharm-vakcina érkezik, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a korábban szállított, 280 ezer adag Szputnyik V, illetve 450 ezer adag kínai vakcina vizsgálatát, így azokat is fel lehet használni.

Müller Cecília elmondta: hétfőn 143 halottja volt a járványnak.



Arra figyelmeztetett: a vírus brit mutánsa sokkal fertőzőképesebb, hamarabb súlyos állapotba kerülhetnek a betegek tőle, és a fiatalabbakat betegíti meg – elsősorban azért, mert az idősebbek egy részét már sikerült beoltani -, így mind több fiatal kerül intenzív osztályra.A vírus mutánsai nagyobb erővel támadnak mint a korábbi változat, teljesen megváltoztatták a járvány görbét – jegyezte meg.A szennyvíz vizsgálata azt mutatja, hogy a következő hetekben a járványadatok emelkedésére kell számítani. Nagyon nehéz hetek következnek, fontos, hogy mindenki felelősségteljesen betartsa az óvintézkedéseket – hangsúlyozta Müller Cecília.Jelenleg 9844 embert ápolnak koronavírus-fertőzéssel kórházban, már nemcsak új kórtermeket, hanem új részlegeket is kell nyitni. 1067 beteg lélegeztető-gépen van, hétfőn 4926 új fertőzöttet találtak, ugyanakkor eddig már 1 millió 347 ezer ember megkapta az oltást. Minden az országba beérkező oltóanyagot felhasználnak – hangsúlyozta.A héten várnak AstraZeneca oltóanyagot, de a cég már jelezte, hogy csak csökkentett mennyiségben tud szállítani – tette hozzá.A tisztifőorvos jelezte: nem lehet előre tudni, hogy a fertőzés kinél milyen állapotot idéz elő. Mivel a jelenlegi információk szerint elsősorban a cukorbetegségben szenvedők kerülhetnek súlyos állapotba, ők, amint lehet, oltassák be magukat – kérte.Jelenleg kórházakban és háziorvosoknál működnek oltópontok, de ha lesz nagyobb mennyiségű oltóanyag, akkor bővül az oltópontok száma – tette hozzá.A tisztifőorvos elmondta: nő az oltakozási hajlandóság, a KSH adatai szerint tavaly novemberben az emberek 15 százaléka adatta volna be az oltást, 2 hete 42,4 százalék, a legfrissebb adat szerint pedig már 46,4 százalék az arányuk. Az oltásra eddig 3 millióan regisztráltak, a 60 éven felülieknél ez a szám 1,6 millió.Müller Cecília az AstraZenaca oltásával kapcsolatban közölte: az ENSZ egészségügyi szervezete és az európai gyógyszerügynökség egyaránt arra hívta fel a figyelmet: 17 millió beoltott között mindössze 15 trombózis és 22 tüdőembólia fordult elő. Ráadásul nem is bizonyított, hogy a vakcina okozta a vérrögképződést, amely ugyanakkor épp a koronavírus-fertőzésnek lehet az egyik mellékhatása. Maga a fertőzés tehát sokkal nagyobb kockázatot jelent mint az oltás mellékhatásai -emelte ki.Az országos tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy aki tüneteket észlel magán, minél hamarabb forduljon orvoshoz, mert akkor kerülheti el a kórházi, netán az intenzív kezelést, ha időben elkezdi a megfelelő gyógyszeres terápiátKérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy aki átesett a fertőzésen, annak a gyógyulása után 3 hónappal javasolt az oltás.(MTI)