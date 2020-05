Országos tisztifőorvos: a járvány első hulláma Magyarországon lecsengőben van, de a vírus más földrészeken még erősen terjed

A koronavírus-járvány első hulláma Magyarországon lecsengőben van, de a vírus más földrészeken még erősen terjed – mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta, a járvány kitörése óta eddig 5,5 millió koronavírusos esetet regisztráltak, és 350 ezren haltak meg a betegséggel összefüggésben.

Kiemelte, a világjárványnak nincs vége, az új fertőzöttek száma tovább nő Brazíliában, az Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban, Indiában és Peruban.

Müller Cecília közölte, Magyarországon nem nő számottevően az új fertőzöttek száma, és javulás tapasztalható az idősotthonokban és a szociális intézményekben; az elmúlt 24 órában már nem regisztráltak új fertőzöttet ezekben az intézményekben.

A szakemberek legfőbb gondja jelenleg is az, hogy zárt közösségekben a koronavírus terjedését miként akadályozzák meg – jelezte.

Beszélt arról is, hogy az új fertőzöttek országos eloszlása napok óta “kiegyensúlyozottságról tanúskodik”.



Az országos tisztifőorvos a május 31-ei dohányzásmentes világnap alkalmából arról is beszélt, hogy Magyarország a 2012-ben elfogadott, a nemdohányzók védelméről szóló törvénnyel a dohányzás visszaszorításának élére állt.A jogszabályban foglaltak betartására évente 30 ezer ellenőrzést végeznek, a tapasztalat pedig az, hogy az emberek jogkövetőek ebben az ügyben – mondta, hozzátéve, a fiatalokat kell még megnyerni ezen a téren, de köztük is folyamatosan nő a nemdohányzók száma.A budaörsi óvodai dolgozók pozitivitásával kapcsolatban kitért arra, az önkormányzat gyorstesztet végzett rajtuk, majd a laboratóriumi vizsgálat (pcr-teszt) negatívnak bizonyult. Általánosságban azt mondta, az óvodák és bölcsődék nyitásához nem szükséges laboratóriumi vizsgálatot végezni a dolgozókon.Ehhez kapcsolódóan egy kérdés kapcsán Müller Cecília közölte, a gyermekeket napközben ellátó intézmények újranyitásánál kifejezetten szükséges a gyakori gyermekorvosi jelenlét, ellenőrzés. “Kívánatos, szükséges és ajánlott, éppen ezért kérem a gyermekorvosokat, hogy azokban az intézményekben, amelyeket felügyelnek, tegyenek személyes látogatást is” – fogalmazott. Jelezte azt is, hogy a házi gyermekorvosi rendelők fogadnak betegeket, az ellátást a telefonos egyeztetésen kapott időpontban lehet igénybe venni.(MTI)