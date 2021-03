Óriásadomány a mentőknek a Groupama Biztosító és ügyfelei összefogásából

Soha nem támogatta még ekkora adomány az Országos Mentőszolgálatot, mely a magyar mentés 134 éves fennállásának talán legnagyobb kihívásával szembesül most a járvány elleni küzdelemben. A Groupama Biztosító felajánlása és ügyfelei döntése nyomán összesen 380 millió forint támogatja majd a mentőket a betegek minél magasabb szintű ellátásában.

A koronavírus járvány kevés pozitív hatásának egyike volt, hogy az emberek tavaly kevesebbet autózva kevesebb balesetet okoztak. Erre reagált tavaly év végén a Groupama Biztosító, amikor több mint 700 millió forintot ajánlott fel mintegy 250 ezer, egyedi KGFB szerződéssel rendelkező ügyfele számára.

Az ügyfelek dönthettek arról, hogy kérik-e az arányosan egy havi díjuknak megfelelő összeg visszautalását a számlájukra, vagy annak beszámítását a biztosítási díjukba, de felajánlhatták a pénzt jótékony célra is, mégpedig az Országos Mentőszolgálat munkájának segítésére.

Hatalmas összefogás, hatalmas adomány

A Groupama Biztosító nagyon sok ügyfele jótékony célra ajánlotta fel a neki járó összeget, így a 700 millió forint nagyobb része, 380 millió forint az Országos Mentőszolgálat munkáját segíti a jövőben.

A kedvezményezett kiválasztásával a Groupama Biztosító is szerette volna kifejezni háláját és erkölcsi elismerését az Országos Mentőszolgálat munkatársai számára. Egyúttal ügyfeleinek is lehetővé szerette volna tenni, hogy adakozássukkal megköszönhessék a frontvonalban dolgozó mentősök helytállását.

,,Az emberektől felénk áradó köszönet és elismerés erőt ad ebben a nehéz időszakban. Felemelő érzés látni, hogy a Groupama Biztosító kezdeményezésére több mint 100 ezer ügyfelük döntött úgy, hogy a neki járó pénzösszeget támogatásként a mentőknek ajánlja fel. Ez az összefogás a munkánk elismerését testesíti meg, és hozzájárul ahhoz, hogy ebben az embert próbáló időszakban hivatásunkat továbbra is töretlen elkötelezettséggel gyakoroljuk” – mondta

Anyagi segítség több mint 120 ezer KGFB ügyfél számára

A Groupama Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkező ügyfelei 8 héten át dönthettek a 700 millió forint feletti összeg rájuk eső részének sorsáról. Ezen időszak alatt mintegy 200 ezer ügyfél vette fel a biztosítótársasággal a kapcsolatot az erre a célra létrehozott weboldalon, telefonos ügyfélszolgálatukon keresztül vagy személyesen.

Az érintett ügyfelek 12 százaléka a következő biztosítási díjába kérte az összeget beszámítani, 32 százalékuk esetében pedig a biztosítótársaság a számlájukra utalta az egyhavi díjnak megfelelő összeget. A Groupama Biztosító a pandémia nehéz időszakában így 121 ezer KGFB ügyfelének tudott anyagi segítséget nyújtani összesen 331 millió forint értékben.

„Minden várakozásunkat felülmúlta az a hatalmas érdeklődés, melyet ügyfeleink részéről tapasztaltunk a felajánlás kapcsán. Örömömre szolgál, hogy 331 millió forint KGFB ügyfeleinknél maradt. Úgy vélem, méltányos döntésünk volt az összeg felajánlása. A járvány sok mindent átírt, de nekünk lehetőség volt arra, hogy megmutassuk, a bajban is ügyfeleink mellett állunk, és fair döntéseket hozunk. Emellett nagyon örülünk, hogy összefogásunk eredményeként ebben a nehéz időszakban most egy hatalmas adományt is átadhatunk együtt a mentőszolgálat munkatársainak, akiknek mindannyian elismeréssel és köszönettel tartozunk” – mondta elhozzátéve, hogyjó érzéssel tölt el, hogy ügyfeleinkkel karöltve tudunk segíteni egy nemes cél érdekében.”

„Köszönöm! A Mentősök javára felajánlva!”

Ilyen, és hasonló üzenetek özönlöttek a Groupama Biztosítóhoz az adományozást választó ügyfelektől. Az ügyfelek 56 százalékának esetében a mentők munkáját segíti majd az egy havi KGFB díjnak megfelelő összeg, de a biztosítótársaság érdekességként azt is megvizsgálta, hogy vannak-e olyan csoportok, ahol ennél nagyobb arányban választottak jótékony célt.

Az adatok alapján elmondható, hogy anagyon adakozóak: több minta nekik járó összeget, de ais magas, 74 százalék ez az arány. Talán a legérdekesebb adat, hogy ais messze átlag felett jótékonykodtak: 70 százalékuk adakozott a mentők javára. A bónuszbesorolás szerint egyértelműen az, azazrendelkezők bizonyultak szociálisan legérzékenyebbnek: 79 százalékuk támogatta az OMSZ munkáját. Emellett a Groupama Biztosító legrégebbi, 15-20 éve lojális ügyfelei is kimagaslóan jótékonykodóak, 80 százalékuk ajánlotta fel az összeget a mentőknek.

Groupama Biztosító Zrt.

A Groupama Biztosító közel 1,3 millió ügyfelével, teljes körű biztosítási kínálatával a hazai biztosítási piac egyik legjelentősebb szereplője. 130 saját ügyfélszolgálati irodáján és 800 fős tanácsadói hálózatán kívül online, a GroupamaDirekten, az OTP Bank 360 fiókjában, valamint 400 alkuszpartnerén keresztül teszi elérhetővé szolgáltatásait.