Orbán Viktor: hétfőtől új világ kezdődik

Hétfőtől új világ kezdődik a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzésében, és ha azt tapasztalják, hogy az érintettek nem tartják be a szabályokat, “erőből kell ezeket betartatnunk” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A védekezés közös felelősség, a maszkot hordani kell, ez a kulcs, mert aki nem hordja és nem tartja be az előírásokat, az felelőtlen, mások egészségével is játszik – hangsúlyozta a kormányfő.

Hétfőtől büntetni kell azokat, akik nem tartják be a szabályokat. Így hétfőtől joga van a rendőrségnek éttermeket, boltokat bezárni, joga van, hogy javaslatot tegyen, és bezárja a sport- és kulturális rendezvényeket – jelezte Orbán Viktor, megjegyezve: “felszálló ágban vagyunk”, a számok továbbra sem lesznek kedvezőek.

Kiemelte ugyanakkor, hogy Magyarországon, több más országgal összevetve, most sem rossz a helyzet az állampolgári fegyelmezettség szempontjából, de a helyzet súlyosabb lesz, többre van szükség.

A miniszterelnök közölte azt is: december végén, január elején várható, hogy a koronavírus elleni első adag vakcina megérkezik Magyarországra, így a krónikus betegeket, a legveszélyeztetettebb időseket január környékén be lehet oltani. Nagy tömegben pedig valószínűleg áprilisban érkezik meg az oltóanyag – mondta a kormányfő. Hozzátette: az operatív törzset egy átoltási terv elkészítésére utasította, és a kínai, valamint az orosz vakcinák ügyében is tárgyalásokat folytatnak, így könnyen lehet, hogy tavasszal 2-3 fajta vakcina is lesz Magyarországon.

Nagy valószínűséggel áprilistól “mindannyian meg fogunk szabadulni” a járványtól, és akkor győzelmet hirdethetünk ellene – mondta Orbán Viktor.

Beszámolt az Európai Tanács csütörtöki videotanácskozásáról is, úgy fogalmazva: Magyarországon “a helyzet még istenes”, sok nyugat-európai országban sokkal rosszabb a helyzet.



Az állam- és kormányfők tanácskozásán kísérletet tettek a védekezés összehangolására egyebek mellett érdemi információcserével, a határátlépési rendszer összehangolásával, de utóbbi egyelőre nem nagyon megy, mert van, aki elnézőbb, a magyarok viszont szigorúbbak – közölte, hozzáfűzve: a különböző országokban végzett tesztek elfogadásához sem igazán “fűlik a fogunk”.Orbán Viktor az intézkedések szigorításával kapcsolatban arra mutatott rá, hogy vannak, akik nagyon szigorú lépéseket tesznek, a helyzet mégis folyamatosan romlik.Ezért az ő álláspontja az, hogy “üssünk le néhány szabályt”, és azokat tartsuk be. “Nem a szabályok számának szaporítása, hanem a már meghozott szabályok betartatásában látom a helyzet kulcsát” – mondta.Az egészségügyről szólva kijelentette: a rendszer bírni fogja, van elég kórházi ágy, gyógyszer, lélegeztetőkészülék, orvos és ápoló, “még ha vezényelni is kell őket”. Megjegyezte: Európában a németek és az osztrákok után a magyarok rendelkeznek a legnagyobb kórháziágy-tartalékkal, a lélegeztetőkészülékeket tekintve pedig első helyen vagyunk.Az influenzaoltásra kitérve jelezte, kétszer annyi vakcina van, mint békeidőben szokott lenni, 1,4 millió adag. Lehet ugyanakkor, hogy ez nem elég, ezért rendeltek még 360 ezret, és van egy magyar tulajdonú vakcinagyár is Pilisborosjenőn, Debrecenben pedig építenek egy magyar oltóanyaggyárat.Az orvosok jogállása ügyében a miniszterelnök úgy fogalmazott, az orvosoknak igazuk van abban, hogy a kirendelési szabályokat humanizálni kell. Amikor járvány van, akkor vezényelni kell, de más időszakban joggal kérik a legemberségesebb eljárást, így a rövidebb idejű vezénylést, és ha lehet, az a családosokat ne érintse. A magánpraxissal kapcsolatban is jogos az igény a mielőbbi világos szabályokra – fűzte hozzá.Közölte: a szerdai kormányülésen a kirendelésről, a háziorvosokról és a kórházirányítási rendről kell dönteni, ezután következik a másodállás szabályozása.Az orvosok, ápolók béremelését úgy kommentálta: az ország viszonozza az odaadásukat.A kormányfő arról is beszélt, most van ugyan egy gazdasági visszaesés, de ő látja, hogyan tér majd vissza a gazdaság a korábbi vágányára. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy mivel a normális életben mindennek az alapja a család, támogatni kell őket.“Fel vagyok dúlva” – reagált a rádióműsorban a miniszterelnök arra, hogy előző nap három embert megölt egy késes támadó a nizzai Notre-Dame-bazilikában.Azt mondta: az afrikaiak jövője Afrikában van, és “ha egyszer beengeded őket, együtt kell velük élned”, alkalmazkodni kell. “Ha nem akarsz alkalmazkodni, egy dolgot tehetsz, nem engeded be őket.”“Ha nem akarunk nizzai eseteket látni Magyarországon, nem szabad beengedni őket” – jelentette ki a kormányfő, megerősítve: a már itt lévő keveseken kívül “nem akarunk újakat beengedni, különösen nem akarunk migránsokat beengedni”.Közölte: nem szabad engedni, hogy Brüsszelből olyan szabályokat erőltessenek Magyarországra, amelyek eredményeképpen olyanokat kellene beengedni ide, “akiket nem akarunk”, és “aztán temetésekre járhassunk”.Hiába zsarolnak, Magyarország nem fog a brüsszeli ösvényre lépni – jelentette ki.Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a magyar ellenzék is bevándorláspárti, az ellenzéki EP-képviselők “egy falkában vannak azokkal, akik azt akarják, hogy Magyarország változtassa meg a migrációs szabályait”. De amíg ez a kormány van, nem jönnek be – nyomatékosította.A kormányfő kiemelte: a magyaroknak az is érdekük, hogy Nyugat-Európában szintén migrációellenes vezetők legyenek.Azt is mondta, a személyes vallásos érzület megsértése sem ok arra, hogy a másikat megöljék, mert “az emberélet szent”.Végül a reformáció szombati emléknapjáról szólva elmondta: Budapest mellett egy református templom felépítéséért tartanak majd hálaadó istentiszteletet.(MTI)