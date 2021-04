Orbán: újabb szakaszhatárhoz érkezünk a járvány elleni küzdelemben

Újabb szakaszhatárhoz érkezünk a járvány elleni küzdelemben, szombattól a kijárási tilalom kezdete éjfélre módosul, este 11 óráig lehetnek nyitva a boltok és a vendéglátóhelyek – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A kormányfő azt mondta, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is látogathatják.

Csütörtök estére már több mint 3,91 millióan megkapták az oltásukat, ezért pénteken biztos eléri a négymilliót a beoltottak száma, így szombaton életbe léphetnek az új szabályok – közölte a miniszterelnök.

A 16 és 18 év közöttiek oltása Pfizer-vakcinával az érettségiket követően, május 10-e után indul – tudatta a kormányfő. Jelezte, hogy szombattól a Pfizer-vakcinákat félre kell tenni a diákoknak. Ma még kaphat ilyen oltást, aki akar, legközelebb erre csak hetek múlva lesz lehetőség.

Annyi vakcina van Magyarországon, hogy az összességében mindenki számára elegendő, aki be akarja magát oltatni. Most már csak az embereken múlik, hogy fölvegyék az oltást – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Leszögezte, még nem vagyunk túl a járványon, felelősségteljesen kell viselkednünk.

A vakcina olyan, mint egy golyóálló mellény: aki be van oltva, arról lepattan a vírus – fogalmazott.



Felidézte: megkérdezték az embereket, és 65 százalék azt mondta, indokolt a különbségtétel a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és nem rendelkezők között. Ráadásul a nagykorúak között már többen vannak a védettek, és a többséghez kell igazodni – érvelt. Azt mondta, hogy az alkotmányossági aggályokat nem látták igazoltnak.A kormány felhatalmazta a külügyi tárca vezetőjét, hogy kössön kétoldalú megállapodásokat “a számunkra fontos országokkal” egymás védettségi igazolványainak elfogadásáról. Montenegróval és Szerbiával ez már meg is történt, és más államokkal is tárgyalnak. A magyar igazolvánnyal mindenhová lehet majd menni – jelentette ki. Hozzáfűzte: elterjedt, hogy a kínai vakcinával beoltottak nem utazhatnak majd nyáron, ez azonban “szamárság”.Arról, hogy sportrendezvényt lehet tartani, lakodalmat azonban nem, Orbán Viktor azt mondta, hogy nem akarják kettéhasítani a násznépet, amelyben keverednek a védettek és a nem védettek.Csütörtökön a horgászokkal is foglalkoztak, mert kiderült, hogy a süllő- és a balinfogási tilalom most jár le. Ezeket a halakat éjszaka fogják, így szombattól éjfél után is lehet horgászni.Azt mondta, nem tudja, hogy az újraindítás következő lépcsőfoka 4,5 vagy 5 millió beoltottnál lesz-e. Utalt rá, hogy az emberek határidő esetén, például adóbevallásnál hajlamosak az utolsó percben “rohamozni”. Hasonló tapasztalható az oltásoknál is. Amikor úgy érzik, hogy jobb a helyzet, kevésbé sietnek a vakcinákért. Hangsúlyozta: már több az oltóanyag, mint ahányan kérik, erre büszkének kell lenni, mert Magyarország az egyetlen ilyen állam Európában.Saját kutatási eredményük szerint míg a kormánypártiak 71 százaléka hajlandó beoltatni magát, ez az arány a baloldali szavazók körében csupán 59 százalék. A baloldal oltásellenes, és ennek megvan az eredménye – jelentette ki. Arra kérte a baloldali szimpatizánsokat, hogy ne hallgassanak az oltásellenes kampányra. Az oltás nemzeti ügy – hangoztatta.A kormányfő örül neki, hogy az élet visszatér a normális kerékvágásba, és a koronavírus-járványon kívül már más témák is közfigyelmet kaphatnak, így például az egyetemek átalakítása. Úgy vélekedett, hogy Magyarországon rendkívül rugalmatlan a felsőoktatási rendszer. Míg régebben nagyon büszkék voltunk az egyetemeinkre, erre ma már kevesebb okot találunk. A felsőoktatásban több van, mint amennyit jelenleg kihoznak belőle – mondta.A világ legjobb egyetemei mind rugalmas, nem állami, hanem alapítványi formában működnek – jelentette ki. Korábban a kormány kiválasztott néhány egyetemet, amelyet átalakított, és miután látszott, hogy a változás pozitív, más egyetemek is bejelentkeztek, hogy szeretnének új formában működni. Soha nem kaptak annyi támogatást az egyetemek, mint most – mutatott rá Orbán Viktor, aki sokat vár a reformtól.Megjegyezte, hogy a világ más részein szervesebben alakult ki az egyetemek alapítványi formája, Magyarországon azonban ez nem adatott meg, mert a kommunisták mindent “leállamosítottak”. Ha nem jöttek volna, jobb állapotban lennének az egyetemek. Az alapítványok vagyona csak oktatási célra lesz használható, még a kormányok sem fogják tudni “rángatni” az egyetemeket – jelentette ki.A baloldal támadása a reform ellen politikai természetű, nem szakmai a vita – hangoztatta. A baloldal “internacionalista képződmény” Magyarországon, az egyetemek viszont nemzetiek, és a kormány nem akarja, hogy globálisakká váljanak – tette hozzá.Megjegyezte, a támogatás “sosem elég”: aki kapja, mindig azt mondja, hogy adhattak volna többet is. Kijelentette: a gazdaság újraindításához elég támogatást nyújt a kormány. A sikerhez önmagában azonban nem, azért még sokat kell dolgozni: le kell küzdeniük akadályokat azoknak, akiknek hosszú ideig állt az üzletük. Ezért hosszabbította meg a kormány a bértámogatás időtartamát, és ezért ad beruházási támogatásokat – magyarázta.Közölte: hamarosan gazdaság-újraindítási operatív törzset is felállítanak, a 2022-es költségvetést is az újraindítás szellemében dolgozták ki. Ugyanakkor azért is küzd, hogy ismét kapjanak 13. havi nyugdíjat az idősek, a 25 év alatti fiatalok pedig élvezzenek adómentességet.Orbán Viktor anyák napja alkalmából azt mondta: minden tiszteletet megérdemel, amit a magyar asszonyok az elmúlt évben tettek.