Orbán: nagy idők kapujában állunk

A 2010 és a 2020 közötti évtized az elmúlt száz év legsikeresebb évtizede volt Magyarországnak, a következő tíz év pedig még jobb lehet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A kormányfő úgy fogalmazott, “nagy idők kapujában állunk”, és az új évtizednek már az első éve is fantasztikus lehet, még akkor is, ha az első pár hónapja “nyomorúságosnak” tűnik is majd a korlátozások miatt.

“Hihetetlen gyorsasággal állunk majd emelkedő pályára: a világgazdaság is könnyen lehet, hogy korábban nem látott méretű növekedésnek indul, (…) a magyarnak pedig még gyorsabbnak kell lennie” – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, olyan dimenzióváltás előtt áll a magyar gazdasági rendszer, amit ma még kevesen értenek.

Kiemelte, ez egy digitalizált, a saját hulladékát is feldolgozni képes, úgynevezett körforgásos gazdaság lesz radikálisan lecsökkentett szén-dioxid-kibocsátással, teljes foglalkoztatással és az EU nyugati felénél érzékelhetően gyorsabb növekedéssel.

Az emberek is gyarapodni fognak, nagyobb otthonokban élnek és több gyermeket vállalnak – tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, az évtized végére a magyar gazdaságnak el kell érnie, hogy a külföldön befektető magyar vállalkozások hazahozott profitja elérje azt az összeget, amelyet a Magyarországon működő külföldi cégek kivisznek az országból.

A miniszterelnök kijelentette, válság idején a baloldal általában az adóemelésben látja a megoldást, de ő nem hisz ebben a gondolkodásmódban.

Válságban adót kell csökkenteni, az államnak és az önkormányzatoknak egyaránt, sőt a bankoknak is be kell szállniuk a hitelfizetési moratórium meghosszabbításával – mondta, hozzátéve, “itt most mindenki vállal valamit”. Megjegyezte, nem minden önkormányzat érti meg az adócsökkentés jelentőségét, pedig a vállalkozások csak akkor képesek több embernek munkahelyet adni, ha minél kevesebb közteher van a vállukon.

Kiemelte, a vállalkozásokat kell abba helyzetbe hozni, hogy minél több embernek munkát tudjanak adni.



A kormányfő szólt arról is, a válság első és második hullámában is sikerült megőrizniük a munkahelyeket, amit az is mutat, hogy most mintegy 60 ezerrel dolgoznak kevesebben, mint egy évvel korábban, a járvány kitörése előtt; a munkanélküliségi statisztikákban pedig továbbra is csak Csehország és Németország előzi meg Magyarországot.Orbán Viktor a munkahelyek megőrzéséhez hasonlóan fontosnak nevezte, hogy az országnak egyetlen nagy tervéről sem kellett lemondani a járvány miatt. Példaként említette a tizenharmadik havi nyugdíj visszaállítását, valamint a családtámogatási, otthonteremtési programok folytatását.(MTI)