Márciusban 2488 cégalapítást tettek közzé Magyarországon, ami még a 2019-es havi átlagot is meghaladja – derül ki az Opten csütörtöki közleményéből.

A céginformációs szolgáltató elemzése szerint a járvány egyelőre nem törte meg a hazai cégalapítási trendet, 2020 márciusában 2488 vállalkozást alapítottak Magyarországon, ami 2,8 százalékos növekedés a 2019-es havi átlaghoz viszonyítva. Úgy vélik, a járvány hatása folyamatosan fog begyűrűzni a céginformációs statisztikákba, mivel a cégalapítás mind üzleti tervezés, mind adminisztratív szempontból hosszabb folyamat, másrészt sok magánszemély éppen a válság hatására kezd majd vélhetően új vállalkozásba.

Hozzáteszik: a 2008-2009-es gazdasági világválság idején is töretlen maradt a cégalapítási trend Magyarországon, 2008-ban például több mint 26 ezer vállalkozással nőtt a hazai cégbázis, ami a 2000-2010-es időszak legnagyobb növekedése. A kényszervállalkozások aránya ugyanakkor jóval magasabb volt az átlagnál. Sok vállalkozás hullott el az alapítást követő években, a 2008-ban alapított cégeknek csupán 48 százaléka érte el a 10 éves kort, ami a rendszerváltás óta mért leggyengébb 10 éves túlélési ráta.

Az Opten szerint a gazdasági visszaesés első jele a végrehajtások számának növekedése lehet, azonban a jelenlegi válság az állami adminisztrációra is kihat, a március 24-i kormányrendelet – az általános lassulás mellett – előírja a folyamatban lévő végrehajtások szüneteltetését is.

A végelszámolásokra erős szezonalitás jellemző. 2020 első két hónapjában összesen 3700 végelszámolás indult, márciusban 943 hazai vállalkozás döntött a végelszámolás mellett, ami 13 százalékkal magasabb ugyan a 2019 márciusi értéknél, de mivel minden év magas végelszámolási értékkel indul, a márciusi végelszámolások száma sem tekinthető még rendhagyónak – írják.



Az Optennél úgy látják, hogy a márciusi 2824 cégtörlés szintén illeszkedik a korábbi évek trendjébe. Az újonnan induló felszámolási eljárások száma 430 volt márciusban, ami magas érték, de a korábbi hónapokra is ez volt jellemző. Ha azonban a válság néhány hónapnál hosszabb időszakra elhúzódik, a felszámolások számának felfutása várható – teszik hozzá.A céginformációs szolgáltató a következő hónapokban a fluktuációs indexek növekedésére számít. Az Opten szerint még nem tudni, hogy a kényszervállalkozások aránya mennyire ugrik meg, de úgy véli, a cégmegszűnések néhány hónapon belül egészen biztosan növekedésnek indulnak majd.Az Opten – Cégfluktuációs Index (ez az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) márciusi értéke átlagosan 10-11 százalék körül mozgott. A megyék közül a vizsgált időszakban az Opten – CFI Csongrád (9,20), Vas (9,86) és Zala (10,10) megyében érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest (15,73), Jász-Nagykun-Szolnok (15,72) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (15,53) megye produkálta.(MTI)