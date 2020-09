Operatív törzs: készen állnak a járvány további terjedését korlátok között tartani

Készen állunk arra, hogy a koronavírus-járvány további terjedését korlátok között tartsuk – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a szombati online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor ezredes felidézte: a kormány január 31-én hozta létre az operatív törzset, az ügyeleti központot pedig február 25-én.

Az ügyeleti központ figyelemmel kíséri a magyarországi megbetegedési adatokat és az európai országok járványügyi helyzetét, a bevezetett intézkedéseket, információkat gyűjt, értékeli és javaslatot tesz az operatív törzsnek a döntésekre.

Mint mondta, a járványügyi készültség idején is folytatták munkájukat. Feladataik augusztusban kiegészültek a határellenőrzés ismételt bevezetésekor. Ennek értelmében csak azok léphetnek be az ország területére, akik az aktuális járványügyi feltételeknek megfelelnek.

A rendőrség 56 ezernél is többször ellenőrizte a hatósági házi karantén szabályainak megtartását elektronikus úton és egymillió alkalommal hagyományos úton.

Mind az operatív törzs, mind annak ügyeleti központja, az operatív törzs tevékenységében részt vevő minisztériumok, egyéb szervek megteszik a megfelelő intézkedéseket a most hozott jogszabályok alapján – jelentette ki.

A szombati online sajtótájékoztatón az operatív törzset kérdezték arról, hogy a hétfőtől érvényes szigorúbb maszkviselési szabályok megszegőit azonnal megbüntetik-e a rendőrök, továbbá, hogy a rendőrség közreműködik-e a látogatási tilalmak betartatásában.

Lakatos Tibor kiemelte: a rendőrök eddig sem büntettek azonnal. A szabálysértési törvény a helyszíni bírságtól a szabálysértési feljelentésig lehetőséget ad, hogy a rendőrök eldönthessék, az elkövetett szabálysértés milyen szankciót kíván meg. Emlékeztetett, hogy tavasszal azt is mindig elmondták, hány állampolgárt figyelmeztettek a védelmi intézkedések be nem tartása miatt.

Lakatos Tibor felhívta a figyelmet, hogy már nem csak az állampolgárok és nem csak a rendőrség felelőssége a szabályok betartása, illetve betartatása. Az üzemeltetőknek, a közlekedési vállalatoknak is felelőssége van. Ehhez a rendőrség támogatást nyújt, egyrészt azzal, hogy önállóan ellenőrzi a védelmi intézkedések betartását, másrészt szükség esetén az intézmények, üzemeltetők, közlekedési társaságok bejelentésére is megteszi a szükséges intézkedéseket.

Az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője közölte: a rendőrök, ahogy eddig, úgy a továbbiakban sem ellenőrzik a szociális intézményekben és a kórházakban a látogatási tilalom betartását. Mindenhol az intézményvezetők és az intézményben dolgozók felelőssége, hogy ezeket a szabályokat mindenki betartsa – szögezte le Lakatos Tibor.



A sajtótájékoztató elején Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője felidézte: három hónappal ezelőtt, június 17-én azzal búcsúztak el a napi sajtótájékoztató-sorozat végén, hogy ha a járványhelyzet indokolja, visszatérnek.A koronavírus-járvány jelenlegi szakaszában ismét online sajtótájékoztatók keretében tájékoztatnak majd a legfrissebb adatokról, a legfontosabb tudnivalókról, továbbá az újságíróktól érkezett kérdésekre is itt válaszolnak majd – közölte a szóvivő.(MTI)