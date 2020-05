Operatív törzs: kérünk mindenkit a védelmi intézkedések betartására

A védelmi intézkedések betartására kért mindenkit a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szerdai online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta: hétfőtől Magyarország egész területén megszűntek a kijárási korlátozások, “mégis kérünk mindenkit, hogy tartsák be a védelmi intézkedéseket, a jogszabályokban meghatározott védőtávolságot”.

Jelezte: a rendőrség továbbra is ellenőrzi a védelmi intézkedések betartását a közterületeken és nyilvános helyeken.

Kedden hat esetben kellett intézkedni a szabályokat megszegőkkel szemben: négy embert figyelmeztettek, egy helyszíni bírságot kapott és egyet feljelentettek. A rendőrség eddig 890 esetben intézkedett a védelmi intézkedések szabályait megszegőkkel szemben.

Elmondta azt is, hogy már 1062-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, így most 784 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Kedden 585 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 10 932 van érvényben.



Szólt arról is, hogy 381-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma. Ezek közül 102-t rémhírterjesztés, 27-et közveszéllyel fenyegetés, 119-et csalás és 21-et járványügyi szabályszegés miatt indítottak, és összesen 70 gyanúsítottat hallgattak ki.Kiss Róbert egy kérdésre válaszolva elmondta: a kormány a határellenőrzési akciócsoporton keresztül rendszeresen egyeztet a szomszédos országokkal, a szomszédos országok rendvédelmi szerveivel, hogy Magyarország határátkelőhelyein ütemezetten visszatérhessenek a “hétköznapi” határellenőrzésre.Mint mondta, az operatív törzs ügyeleti központja folyamatosan figyelemmel kíséri a járvánnyal kapcsolatos feladatokat, adatokat és elemzik az érvényben lévő korlátozások megszüntetésének lehetőségét.Hozzátette: ha megállapítható, hogy indokolt a korlátozások felfüggesztése, vagy megszüntetése, akkor arra javaslatot tesznek, így lesz ez többek között a beutazók számára előírt hatósági házi karanténnal kapcsolatos szabályok megváltoztatásánál vagy a határforgalmi ellenőrzések megváltoztatásánál.A határforgalomról szólva elmondta, a belépő teherforgalomban Tompánál és Röszkénél három óra, Ártándnál két óra a várakozás, a kilépő tehergépjárműveknek Röszkénél egy, Csanádpalotánál három, Ártándnál két órát kell várakozniuk. Belépő személyforgalomban Nagylaknál három, Ártándnál két órát kell várni, a kilépő személyforgalomban Nagylaknál négyórás a várakozás.(MTI)