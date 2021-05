Operatív törzs: 144 ezer regisztrált foglalhat Pfizer-oltásra időpontot online

Csütörtökön 144 ezer regisztráltat értesítenek sms-ben arról, hogy ők a koronavírus elleni Sinopharm-, AstraZeneca- és a Szputnyik vakcina mellett Pfizer-vakcinával történő oltásra is foglalhatnak időpontot online – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs nevében a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Galgóczi Ágnes azt mondta: az értesítettek péntek és kedd közötti napokra foglalhatnak időpontot.

Várhatóan a közeljövőben is lesz ilyen közvetlen időpontfoglalási lehetőség a Pfizer-vakcinára, ez azonban a folyamatosan érkező vakcinaszállítmányoktól és az azokból elsőkörös oltásra felhasználható vakcinák mennyiségétől függ – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a regisztráltak továbbra is foglalhatnak időpontot AstraZeneca-, Sinopharm- és Szputnyik védőoltásokra a kórházi oltópontokra. Kiemelte: a Szputnyik vakcinából a teljes szállítmány megérkezett, az utolsó készlet kerül ki az oltópontokra, ezért aki ebből szeretne részesülni és már regisztrált, foglaljon időpontot magának az oltásra.

Megjegyezte: szerdán 64 800 Moderna-vakcina érkezett, ezek első- és második körös oltásra kerülnek a háziorvosokhoz. Érkezett 30 ezer Janssen-vakcina is, ezek szintén a háziorvosokhoz kerülnek. Emellett csütörtökön 67 200 AstraZeneca-vakcina érkezett, ezeket második körös oltásokra használják fel.

Kiemelte: az oltási program folyamatos Magyarországon, már 4 420 767 embert oltottak be, közülük 2 584 879-en már a második oltásukat is megkapták.

Mint mondta, csütörtökön megkezdődött a 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon, amely keddig tart. A regisztrált 16-18 éveseknek még nyitva áll az időpontfoglalás lehetősége. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország az első uniós ország, ahol az idősek, a krónikus betegek és a felnőttek után széleskörűen megkezdődhetett a 18 év alattiak oltása is.

Elmondta: az elmúlt hét járványügyi adatai nagyon kedvezőek, 35 százalékkal csökkent Magyarországon a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, A 18. héten az előző heti adatokhoz képest 8275 új fertőzést regisztráltak, 4441-gyel kevesebbet, mint a 17. héten.



Közölte: nem változott a fertőzöttek átlagéletkora, továbbra is 43 év. A nemek aránya sem változott, a fertőzöttek 54 százaléka nő, 46 százaléka férfi. A fertőzöttek korcsoportos megoszlásában sincs változás: a 18-ik hétig regisztrált fertőzöttek 23 százaléka a 40-49 évesek, alig több mint 17 százaléka az 50-59 évesek, 16 százaléka a 30-39 évesek korcsoportjából került ki, míg a 65 év felettiek korcsoportjába a fertőzöttek 12 százaléka tartozik.A legtöbb fertőzöttet, az új esetek 12-12 százalékát továbbra is Pest megyében és Budapesten regisztrálták. A legnagyobb arányban, 50 százalékkal Tolna megyében csökkent az új fertőzöttek száma, Csongrád-Csanád megyében és Komárom-Esztergom megyében 45-45 százalékos volt a csökkenés.Galgóczi Ágnes elmondta: sok koronavírus-fertőzésen átesett beteget érint a poszt-Covid-szindróma. Azt kérte, aki a gyógyulás után bármilyen fennmaradó tünetet, panaszt tapasztal, forduljon háziorvosához, aki a megfelelő szakrendelésre irányítja.