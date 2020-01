Önnek tartozik a bankkártyájához síbiztosítás? Megmutatjuk, mire kell odafigyelnie!

Egy téli sítúra esetén a megbízható felszerelés és a gondosan megszervezett utazás mellett fontos szerepe van a síbiztosításnak is. Ma Magyarországon több mint 40 különböző biztosítás köthető, ami elképesztő szám, így nem csoda, ha sokan elvesznek a bőség zavarában. Kevesen tudják azonban, hogy sok bankkártyához tartozik beépített utasbiztosítás is, amely már önmagában sokmindent fedezhez. A Biztosításszakértő.com összeszedte, hogy mely bankok kínálnak bankkártya mellé síelésre is alkalmas utasbiztosítást.

Sokan esnek abba a hibába, hogy az ilyen utakra elindulnak egy egyszerű egészségbiztosítással, ez azonban sokszor nem elég. Ezek a konstrukciók elsősorban a kórházi, valamint az orvosi kezelések költségeit fedezik, de ha mentésre van szükség, vagy bármilyen jellegű anyagi kár keletkezik az út során, akkor könnyen előfordulhat, hogy a biztosító egyáltalán nem téríti meg a költségeket vagy a károkat. Ezért mindenképpen lényeges olyan utasbiztosítást választani, amely külön kitér a téli sportokra is.

Síbiztosítás is járhat a bankkártya mellé!

A legtöbb esetben általánosan elmondható, hogy a dombornyomott kártyákhoz valamilyen fajta díjmentes utasbiztosítás kapcsolódik, vagyis a számlavezetési díj sok egyéb mellett ezt a szolgáltatást is tartalmazza. A pénzintézetek leszerződnek bizonyos biztosítótársaságokkal és ennek keretein belül megállapodnak egy közös, minden ügyfélre kiterjedő biztosítási csomagról – a vagyis az alapok sehol sem személyre szabottak. A legtöbb esetben mindez a 30 napnál rövidebb külföldi utazásokra vonatkoznak. Lényeges emellett kiemelni, hogy az ország határain belül történő utazás esetén nem él ez a lehetőség!



Hogy működik a bankkártyákhoz járó utasbiztosítási rendszer?

Ha az utazás célja az, hogy valaki a tél sportoknak hódoljon, fontos az előzetes tájékozódás, ugyanis sok pénzintézetnél a díjmentes csomagok esetén a kizárandó tételek között kap helyet az apró betűs részben a síelés, valamint az egyéb extrém sportok. Amennyiben a bankkártya mellé kapott biztosítás vonatkozik erre a tevékenységre is, nincs semmilyen teendő, de ha nem, mindenképpen szükség lesz kiegészítő biztosításra is.

További információ:

