Online üzemmódra kapcsolt a hazai startup világ

A startup világ továbbra is pezseg: a Start it @K&H inkubátorprogramba idén tavasszal 38 csapat jelentkezett, a döntősök kiválasztása pedig online fog megtörténni, először az inkubátor történetében. A digitális átállás most elengedhetetlen, amit nagymértékben megkönnyít a Global Accelerator Network (GAN) 1 millió dolláros szolgáltatáscsomagja. A programban részt vevő startupok élete sem állt meg, a vírushelyzethez igazodó stratégia újraalkotása mellett többen közülük a maguk eszközeivel igyekeznek hozzájárulni a koronavírus és annak gazdasági hatásai elleni harchoz.

A startupok folyamatosan keresik az innovatív megoldásokat, hiszen ezen cégek lételeme a gyors reakció a megváltozott piaci körülményekhez. Ezt jól szemlélteti a Start it @K&H inkubátorprogram március végén lezárult kiválasztási időszaka is. „ Idén tavasszal 38 csapat küldte be a pályázatát, mely gyakorlatilag megegyezik a tavalyi aktivitással. Így, bár a kiválasztási időszak egybeesett a koronavírus-járvány hazai súlyosbodásával, a jelentkezők aktivitása mégsem csökkent. Hamarosan a legjobb 15 csapat mutathatja be ötletét az ún. Pitch Day-en, azaz a kiválasztás döntő napján, amit a rendkívüli helyzetre való tekintettel most először online fogunk megtartani” – mondta el Németh Balázs divízióvezető, a Start it @K&H inkubátorprogram vezetője.

Offline helyett online üzemmód

Az inkubátorban fejlődő csapatok élete sem állt meg a vírus hatására, csak kicsit átalakult. „Jelenleg is zajlik a digitális átállás az inkubátorban, amit nagymértékben megkönnyít a Global Accelerator Network (GAN) 1 millió dollár értékű digitális szolgáltatáscsomagja. A csomag keretében a csapatok hozzáférhetnek akár 120 ezer dollárnyi értékben az IBM felhőszolgáltatásához, a UPS nyújtotta jelentős kiszállítási kedvezményekhez, de a marketingkampányoktól kezdve az online dizájn- és toborzási lehetőségekig, számos módon teszi gördülékenyebbé a csomag az inkubált startupok működését. Minden olyan eseményt, találkozót vagy megbeszélést – mint például a készségfejlesztő webinarok vagy a külsős szakértőket is felvonultató nyilvános meetupok –, ami eddig az inkubátorban fizikai megjelenést követelt, mostantól online valósítunk meg. Emellett a közösségépítésre még nagyobb hangsúlyt fektetünk, ezért az inkubált startupokkal rendszeresen tartunk közös online ebédeket, webes társasjátékokat és kötetlen Zoom- vagy Skype-megbeszélést” – ismertette az inkubátor életének változásait Németh Balázs.

A járványhelyzet miatt a startupok fejlődése a következő néhány hónapban kritikus lehet függetlenül attól, hogy milyen iparágban működnek. „Jelenleg 33 csapatot inkubálunk. A krízis által leginkább érintett szolgáltatási, vendéglátási és turizmus szektorban megoldást fejlesztő csapatokat most elsősorban az üzleti modell átalakításában és a mindennapi működés optimalizálásában segítjük. A nagy keresletet vonzó iparágakban működő csapatainknál – mint az oktatás, egészségügy és futárszolgáltatás – pedig a folyamatmenedzsmenttel és kapacitásbővítéssel kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolása az elsődleges feladatunk” – ismertette a jelenlegi teendőket a szakértő.

Segítség a nehéz helyzetben

Magyarország vezető nagyvállalati startup inkubátorában, a Start it @K&H programban fejlődő csapatok közül többen is igyekeznek a saját eszközeikkel, szolgáltatásukkal segíteni a nehéz helyzetbe került cégeket, felhasználókat.

A Mongu for Teen csapata díjmentes iOS-applikációjában hasznos ismeretterjesztő játékot készített a COVID-19 vírusról, hogy a szülők és a 8-12 éves gyerekek játékos formában sajátíthassák el a hasznos tudnivalókat.

csapata díjmentes iOS-applikációjában A PreDeem mobilvásárlási platform ja a kereskedelmi termékek előrendelésének és mobiltelefonon történő vásárlásának lebonyolításában nyújt támogatást kis- és középvállalkozások számára.

ja a kereskedelmi termékek előrendelésének és mobiltelefonon történő vásárlásának lebonyolításában nyújt támogatást kis- és középvállalkozások számára. Az Unipie online egyetemi könyvtár ként egy weboldalon keresztül teszi olvashatóvá az egyetemi tankönyveket ingyenesen.

ként egy weboldalon keresztül teszi olvashatóvá az egyetemi tankönyveket ingyenesen. A Centipede Labs csapata a meglévő CT- és röntgenes eszközparkhoz fejleszt olyan (eredetileg műtéti tervezésekhez szánt) szoftvert, ami jelentős mértékben automatizálhatja a diagnosztikai protokollt a már tüdőgyulladásban szenvedő betegeknél.

csapata a meglévő CT- és röntgenes eszközparkhoz fejleszt olyan (eredetileg műtéti tervezésekhez szánt) szoftvert, ami jelentős mértékben a már tüdőgyulladásban szenvedő betegeknél. A szabadúszókat és leendő munkaadóikat összekötő Briefly platform alapítói e-book formájában állítottak össze egy ingyenes, Túlélőcsomag című szakmai kiadványt kisvállalkozások számára, amelyben hatékony sales stratégiákat találnak a nehéz időkre, valamint konkrét, könnyen alkalmazható ötleteket a gyors digitalizáció érdekében.

platform alapítói e-book formájában állítottak össze egy ingyenes, Túlélőcsomag című szakmai kiadványt kisvállalkozások számára, amelyben hatékony sales stratégiákat találnak a nehéz időkre, valamint konkrét, könnyen alkalmazható ötleteket a gyors digitalizáció érdekében. A cyexIT-biztonsági startup ingyenesen elérhetővé tette mindenki számára a biztonságos távoli munkavégzést segítő szimulációs tréningsorozatuk első részét, melyet nemsokára további részek követnek

